Сменившую имидж Мадонну приняли за Гузееву

Легенда поп-сцены Мадонна пустилась во все тяжкие – звезду захватили эксперименты с внешностью. Певица неожиданно превратилась из блондинки в роковую брюнетку. Поклонники из России поначалу не узнали своего кумира – решили, что на фото Лариса Гузеева.

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