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Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 января 2019 года

Андрей Губин. Кадр: YouTube.com
В наступившем году звездные скандалы начали набирать обороты. Очнувшиеся от праздничной спячки знаменитости принялись будоражить общественность сенcационными заявлениями. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 января 2019 года.
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Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине

Культовый певец 90-х Андрей Губин перестал появляться на публике из-за тяжелого заболевания. Артист рассказал, что медики давно поставили на нем крест. При этом Губин упорно борется с недугом.

Последнее выступление Андрея Губина состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце. Теперь он поет лишь в караоке, признавая, что его вокальные навыки на данный момент далеки от идеала.

С раздевшейся на морозе Бузовой случилось ужасное

Ольга Бузова отправилась на заснеженный французский курорт Куршевель, чтобы отпраздновать день рождения. Однако там со знаменитостью произошел казус.

Бузова решила сделать пару фотографий, на которых она позирует в купальнике на фоне заснеженных гор. В какой-то момент рискованная фотосессия пошла не так.

Меган Маркл и принц Гарри в панике бегут из дома

Герцог и герцогиня Сассекские покинут свой роскошный особняк в Котсуолд-Хилс в течение нескольких недель. О переменах в жизни Меган Маркл и принца Гарри сообщили близкие к семье источники.

Супруги сняли в аренду дом недалеко от города Чиппинг-Нортон в графстве Оксфордшир. Примерная стоимость особняка составляет 2,5 миллионов фунтов. Родственники преподнесли такой дорогой подарок герцогу и герцогине, чтобы они могли на время отдохнуть от королевских обязанностей и спрятаться от внимания прессы в Кенсингтонском дворце. Ожидалось, что пара сохранит этот особняк даже после того, как переедет во Фрогмор-Хаус в Виндзоре.

"Дурно пахнущая слава": порочащей доброе имя Табакова актрисе вынесли вердикт

Российские артисты приняли эстафету у западных коллег по цеху и стали обвинять звезд первой величины в домогательствах. Откуда растут ноги у новой тенденции – "Дни.ру" поинтересовались у эксперта.

Олег Табаков. Фото: www.globallookpress.com

На Западе сейчас модно стало обвинять в харасменте живых людей. Некоторые российские знаменитости, по всей видимости, решили пойти еще дальше.

"Ужасно бездарный": Галкина признали недостойным цветущей Пугачевой

Российский актер Станислав Садальский с неодобрением высказала о супруге певицы Аллы Пугачевой. По мнению артиста, Максим Галкин является "бездарным" юмористом.

Садальский принял участие в съемках передачи "Выход в люди", во время которой рассказал о своем истинном отношении к пародисту. Актер утверждает, что Максим Галкин не обладает талантом, необходимым в его ремесле. По мнению Станислава, в паре с Примадонной юморист выглядит невзрачным и посредственным.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.


20 января 2019, 18:24

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