С раздевшейся на морозе Бузовой случилось ужасное
Бузова решила сделать пару фотографий, на которых она позирует в купальнике на фоне заснеженных гор. В какой-то момент рискованная фотосессия пошла не так.
Ольга Бузова почти по пояс провалилась в снег во время юмористического монолога. "Всегда мечтала о такой фотографии в снегу, но что-то пошло не так. Впрочем, как всегда, всем доброе утро. И с крещением. Можно считать, что окунулась в прорубь", – подписала публикацию знаменитость.
Команда КВН показала шуточный номер про Ольгу Бузову. Юмористы посветили забавную песню теледиве.
Ранее в эфире Первого канала члены команды КВН "Раисы" исполнили композицию под названием "О наболевшем". Текст песни намекает, что Бузовой необходимо бросить музыкальную и телевизионную карьеру и заняться полезным трудом.
"Оля, Бузова Оля – чья-то жена, чья-то в будущем мать. Эту бы Олю, да в русское поле. В руки ей плуг, да пахать и пахать", – на манер Льва Лещенко затянул участник команды.
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