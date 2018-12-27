Злобная Степаненко побила молодую актрису на глазах у коллег

Отечественные знаменитости подготовили новогодний мюзикл по мотивам легендарной сказки "Золушка". Новый фильм зрители увидят 31 декабря на телеканале "Россия 1".

Актриса Наталья Медведева и певец Николай Басков представили новую "Золушку" в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Они отметили, что сценаристы проекта на этот раз не стали придерживаться традиционной сюжетной линии. Сказка получилась очень современной.

Певцу Николаю Баскову досталась необычная роль – золотого голоса королевства. В оригинале истории его персонажа не существовало. "Для принца я уже староват, а королей у нас и так полно", – отметил вокалист в студии.

Экс-участница шоу Comedy Woman Наталья Медведева сыграла Золушку. Актриса сообщила, что во время работы над проектом она ощущала, что вокруг творится волшебство. Она всегда мечтала о роли принцессы.

Наталья в этом году стала мамой во второй раз. Однако о своей личной жизни актриса предпочла не рассказывать, поэтому сохранила пол и имя ребенка в тайне. "Я снималась буквально через месяц после родов. Так что не придирайтесь к моим пышным формам", – с улыбкой добавила звезда.

Медведева сообщила, что ей очень понравилось работать с Еленой Степаненко. По словам артистки, юмористка так сильно вживалась в роль злобной мачехи, что порой пугала ее. "Очень страшно. Она если била, то била, если ненавидела, то ненавидела. И мне иногда казалось, что она меня проклянет прямо на площадке. Было очень реалистично", – заметила артистка.

Певица Анна Семенович рассказала, что была одной из сводных сестер Золушки. "Мы очень активно смеялись. Все семь съемочных дней, которые у нас были на "Ленфильме". Конечно, Коля нас заряжал, он на этом гироскутере катался, все уже были уставшие, и только один Коля все время катался и пел", — поведала певица.

Отметим, что принца в мюзикле играет Сергей Лазарев, короля Юрий Гальцев, а церемониймейстера – Филипп Киркоров. Режиссер мюзикла Александр Игудин пояснил, что не стал брать на роль принца Баскова, так как несколько лет назад он уже исполнял эту роль.