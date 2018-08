Сестра принца Гарри оголила грудь на публике

Внучка принца Эдварда, кузена королевы Елизаветы II, Амелия Виндзор в нарушение протокола оголилась на публике. Папарацци запечатлели 22-летнюю блондинку загорающей на одном из берегов испанского острова Ибица.

Облаченная только в розовые трусики, Амелия с голой грудью гуляла вдоль берега, плескалась в воде, читала, ела и принимала солнечные ванны. Дочь графа не смущали устремленные на нее взгляды других отдыхавших и персонала.

Вместе с блондинкой на курорте была замечена ее старшая сестра Марина Шарлотта. Однако 25-летняя родственница, веля себя скромнее и не выставляла свои прелести на всеобщее обозрение, сообщает The Sun.

Lady Amelia Windsor breaks protocol and sunbathes topless on holiday in Ibiza https://t.co/2Y0tBj6HIR