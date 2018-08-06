Сестра принца Гарри оголила грудь на публике
Внучка принца Эдварда, кузена королевы Елизаветы II, Амелия Виндзор в нарушение протокола оголилась на публике. Папарацци запечатлели 22-летнюю блондинку загорающей на одном из берегов испанского острова Ибица.
Облаченная только в розовые трусики, Амелия с голой грудью гуляла вдоль берега, плескалась в воде, читала, ела и принимала солнечные ванны. Дочь графа не смущали устремленные на нее взгляды других отдыхавших и персонала.
Вместе с блондинкой на курорте была замечена ее старшая сестра Марина Шарлотта. Однако 25-летняя родственница, веля себя скромнее и не выставляла свои прелести на всеобщее обозрение, сообщает The Sun.
Lady Amelia Windsor breaks protocol and sunbathes topless on holiday in Ibiza https://t.co/2Y0tBj6HIR— Twitt News (@thehawkseyes) 5 августа 2018 г.
Для монаршего дома этот случай можно назвать вопиющим. Правила королевского дресс-кода очень строги: женщинам нельзя носить декольте, слишком высокие каблуки, колготки не телесного цвета и темный лак на ногтях, что уж говорить о татуировках и публичном обнажении.
Впрочем, Виндзор занимает 37-е место в очереди на престол, поэтому шансы, что она когда-нибудь сможет сесть на трон, очень малы. Зато Амелии не придется томиться на однообразных приемах и посещать унылые чаепития. Блондинка живет полной жизнью: обучается в Университете Эдинбурга, участвует в модных показах, ведет микроблог и ходит на вечеринки.
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