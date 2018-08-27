Хакеры выложили фото окровавленного органа Сафронова

Приватные снимки самого знаменитого российского художника Никаса Сафронова, которые он тщательно скрывал от посторонних глаз, попали в Сеть. Никас подозревает, что их могли "слить" люди, похитившие его мобильный телефон. Кадры страшные!



Некоторое время назад живописец стал жертвой мошенников – его айфон украли, а потом предложили вернуть "за финансовую благодарность". "Как только я понял, что остался без телефона, первым делом отправился в ОВД на Большой Дмитровке, написал там заявление", – вспоминает художник. В расстроенных чувствах – в смартфоне было очень много личных и рабочих фотографий – Сафронов позвонил знакомому генералу ФСБ. Тот обещал помочь.

"Через пару часов генерал сообщил мне адрес, по которому находится мой похищенный телефон – улицу и номер дома в подмосковных Химках, – продолжает Никас, – а также имя человека, который, вполне вероятно, его и похитил".

Художник связался с полицией, передал полученную по своим каналам информацию и стал ждать, когда преступника арестуют. Наряд незамедлительно выехал на место. Однако дверь в квартиру никто не открыл, а ломать ее без разрешения суда они не имели права. Тем более что участковый сообщил: мужчина с таким именем в том доме не прописан.

Вскоре всплыли новые данные – украденный айфон выставлен на продажу на Митинском рынке. Но и там оперативники ничего не нашли, хотя на "слив" информации отреагировали мгновенно. Вскоре аппарат вообще перестал подавать сигналы. Зато проявились сами воры – предложили выкупить смартфон. Живописец согласился пойти на условия мошенников – чтобы вернуть фотографии, которые он так и не успел переписать на компьютер. Но скорее всего, перепугавшись, что Никас придет на встречу вместе с полицией, воры так и не появились.

"Вполне может быть, что преступникам с помощью моего старого телефона удалось взломать iCloud – облако, куда я теперь копирую свои личные фото, и поэтому часть из них появилась в интернете, – предполагает художник. – Сейчас я срочно поменял свой пароль в облаке".

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Напомним, что в первых числах мая прошлого года Никас Сафронов порезал указательный палец правой, рабочей руки. В рану попала инфекция, которая перешла сначала на сустав, а затем и на кость. Фотографии окровавленной дыры на пальце художника тоже хранились в телефоне.

Более года знаменитый живописец лечил руку в различных клиниках, ему было сделано несколько операций, причем последние две – в Корее. Сейчас ему значительно лучше, он надеется, что в самое ближайшее время палец полностью восстановится, и Сафронов вернется к полноценной работе.