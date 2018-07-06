Скончался заслуженный артист России

Cолист оперной труппы Мариинского театра, заслуженный артист России Александр
Гергалов умер в возрасте 61 года в Петербурге. Как сообщает Life.ru, причиной
смерти стала продолжительная болезнь.
В состав оперной труппы Мариинского театра Гергалов вошел в 1991 году. О дате и месте захоронения артиста будет объявлено позднее.
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