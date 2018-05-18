Народ высмеял невесту Тимати за пририсованные зубы

Девушку репера Тимати Анастасию Решетову уличили в злоупотреблении фотошопом. Пользователи Сети отметили, что Анастасия на самом деле не так красива, как может показаться при просмотре ее соцсетей.

Все началось с того, что Решетова поделилась с подписчиками снимком с премией одного из популярных женских журналов. "Спасибо за признание концепции моего бренда и моей книги "Сегодня я проснулась другой". Продуктами, которые повлияли должным образом на мою аудиторию", – отметила Анастасия в подписи под фото.

Присмотревшись к публикации, пользователи Сети заподозрили подвох. Они сравнили снимок, опубликованный Анастасией, с такими же фото с других ресурсов. Выяснилось, что барышня, используя дымчатый фильтр, скрыла несовершенства кожи лица – жирный блеск и расширенные поры, а также не столь подчеркнутые овал лица и тонкую талию.

Публикация от Эксклюзивно о звёздах ⚡️ (@mood.live) 18 Май 2018 в 5:18 PDT

"Идеальный нос, скулы, губы, но это не значит, что их сочетание будет красивым, просто ужасно все вместе смотрится, фии (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ох уж эти современные стандарты красоты Даже потрясающе красивые фотошопятся", "Зачем сиськи увеличивать,если потом их уменьшать в фотошопе?😂", "Зубы ))", "в своем инсте нарисовала зубы как я поняла) в жизни то нижняя часть ток видна ))", "Честно старше своего возраста выглядит", – разбирали внешность звезды поклонники.

Отметим, что глянцевое издание Glamour наградило 22-летнюю зазнобу Тимати титулом "Инфлюенсер", то есть назвал влиятельным человеком. Решетова владеет собственным салоном красоты.

