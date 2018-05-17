"Отродье": известный певец бросил тяжелобольного сына

Рэпер Flo Rida (Трамар Лакель Диллард) отказывается видеть своего полуторагодовалого сына Зоара. Мать ребенка, 34-летняя Алексис Адамс утверждает, что музыкант настаивал на прерывании беременности.

Малыш страдает редким заболеванием головного мозга. Врачи диагностировали у Зоара гидроцефалию. При этой болезни наблюдается сильно увеличенный размер головы, тошнота, рвота и проблемы со зрением.

Из-за недуга отец ребенка называет его дьявольским отродьем. В прошлом месяце мальчик перенес операцию, но отец даже не справился о его состоянии.

Мать малыша рассказала, что сначала рэпер отрицал, что Зоар его сын, сообщает Daily Mail. Однако исследование ДНК показало, что Трамар на 99,9% является отцом ребенка. В итоге музыкант взял на себя все медицинские расходы и теперь ежемесячно оказывает малышу финансовую поддержку.

Однако он выплатит гораздо меньше денег, чем было назначено судом. Алексис считает, что рэпер хочет забыть о сыне: "Это странно, потому что Flo Rida всегда участвует в благотворительных мероприятиях, имеющих отношение к детям… Я чувствовала себя одинокой. Люди хотели знать, где отец, почему не поддерживает, почему не участвует?"