Люди воют после несчастья с победительницей "Евровидения"

В Сети распространяется видео, на котором израильская певица Нетта Барзилай неудачно спустилась с лестницы на международном музыкальном соревновании "Евровидение-2018". Артистка не получила серьезных травм.

Конфуз случился с исполнительницей после выступления в первом полуфинале конкурса. Нетта в окружении сопровождающих очень спешила встретиться с фанатами. Пышка поскользнулась на ступеньках и поехала вниз на пятой точке. Со стороны ее падение выглядело ужасающе. Свидетели этого несчастья прямо взвыли от испуга.

Находившиеся рядом мужчины поспешили поднять Барзилай. Как сообщает таблоид Daily Express, певица не получила серьезных травм и подчеркнула, что с ней все в порядке.

Финал "Евровидения-2018" состоялся в ночь на 13 мая. Нетта Барзилай из Израиля стала победительницей этого масштабного песенного конкурса. Девушка выступила с песней Toy ("Игрушка").

Добавим, что после оценок профессионального жюри (на первое место оно поставило 34-летнего представителя Австрии Сезара Семпсона) самобытная израильтянка занимала лишь пятое место. Однако зрители дали ей максимальное количество баллов, благодаря чему она и выиграла, опередив других участников и получив в общей сумме 529 очков.

Как писали Dni.Ru, на родине Нетта была резидентом музыкального клуба и руководила еженедельными блюзовыми вечерами, а потом собрала свой музыкальный коллектив и поехала на гастроли. В прошлом году вокалистке доверили партию а капелла в мюзикле "Книга трудностей". Теперь, несомненно, ее карьера пойдет вверх.