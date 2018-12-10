Телеканал "Россия 1" подсунул Бузову в пару одинокому Петросяну

Новогодний "Голубой огонек" поручено вести Евгению Петросяну и Ольге Бузовой. Эти слухи всколыхнули соцсети. Фанаты Петросяна обиделись на своего кумира. А эксперты заговорили об откровенном издевательстве руководства телеканалов над зрителями.

Пищу для слухов обеспечили фотографии, размещенные в Instagram Евгением Вагановичем. На них запечатлен юморист под руку с Ольгой Бузовой в привычном всем антураже новогоднего шоу "Голубой огонек".

В подписи к снимкам Евгений Петросян у отметил: ему якобы надоели слухи, которыми обросла его личная жизнь после недавнего развода с Еленой Степаненко. И теперь он "публикует все, как есть".

В детали юморист вдаваться не стал, желая заинтриговать подписчиков. И это ему удалось. Часть аудитории решила, что Петросян с Бузовой – ведущие "Голубого огонька". Другие предложили свою версию: пара исполнит в новогоднем шоу роли Деда Мороза и Снегурочки, пишет "Комсомольская правда".

Идея режиссеров и сценаристов новогодней телепередачи понравилась далеко не всем. Некоторые заявили, что уже готовы выбросить телевизор. "При всем уважении, Евгений Ваганович, это самое дно, эту фотку я лайкать не буду", – с ужасом воспринял идею тандема один из поклонников Петросяна.

Фанаты Бузовой тоже не в восторге. Некоторые решили, что, раз Бузова в белом платье, то речь идет о свадьбе. "Господи, только не с легендой юмора!", "Жесть", "Круг замкнулся", – расстроились подписчики Ольги.

Судя по всему, телевизионные руководители в погоне за хайпом решили подсунуть зрителям на Новый год свинью, считает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"На Первом рэперы будут петь и плясать для аудитории 45+, на "России" Петросян в обнимку с Бузовой будут развлекать наших дедушек и бабушек. Есть полное ощущение, что над телезрителями откровенно издеваются. просили новых исполнителей из талант-шоу в эфир, а вместо этого будут рэперы и Бузова", – отметил Манукян в интервью "Дни.ру".

Эксперт опасается, что представители старшего поколения, которые будут смотреть новогодние программы, выступлений Бузовой и рэперов просто не выдержат. И забросают экраны телевизоров оливье.