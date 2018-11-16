После безобразной драки от жены-старушки Солнцева отреклась дочь

Дочь Екатерины Терешкович обратилась к подписчикам Гогена Солнцева. Полина Давыдова после безобразной драки на шоу Андрея Малахова осознала, что ее мать – ничтожество.

Обращение Полины Давыдовой опубликовал в своем Instagram Гоген Солнцев. Девушка просила передать ее словам всем, кто переживает за нее после безобразной выходки Терешкович в "Прямом эфире".

"Меня просит передать это Полина. Всем, кто переживает за нее. Это ее сообщение: "Прошу передать, что я уже гораздо лучше. Синяки еще есть. Ссадины – тоже. Но хуже всего моему сердцу, которое обливается кровью, осознав, что моя мать – ничтожество!" – приводит Гоген сообщение Давыдовой.

Напомним, Солнцев недавно приревновал свою престарелую супругу, и после скандала Екатерина ушла из дома. За время ее отсутствия Гоген успел установить отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой, с которой до того был не в ладах. Полине и Гогену удалось найти общий язык, и Давыдова решила помирить мать и Солнцева.

Однако Терешкович приревновала мужа. Когда Полина появилась в студии "Прямого эфира", Екатерина набросилась на собственную дочь с кулаками и выбила зуб. Тогда же у экспертов возникли сомнения в психическом здоровье женщины.

Присутствовавший на программе Малахова основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин позже сообщил, что направил обращения в Минздрав и Генпрокуратуру. Медиков он просит оценить, насколько адекватна Терешкович, а силовиков – проверить действия Екатерины на соответствие нормам закона.