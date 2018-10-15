Жена рассказала о госпитализации Стоянова

Супруга российского актера Юрия Стоянова рассказала, как на самом деле чувствует себя артист. Все не так плохо, как сообщали СМИ.

Женщина опровергла сообщения о срочной госпитализации Стоянова. "Юрий Николаевич не госпитализирован, это точно", – заявила она по телефону.

Ранее СМИ сообщали, что Юрий Стоянов госпитализирован. Ему предстояло перенести хирургическое вмешательство, однако причины остались неизвестными, пишет Пятый канал.

В прошлом году артист отметил юбилей – ему исполнилось 60 лет. Стоянов рассказал, что в этот праздник всегда поздравляет родителей, потому что это их день. "Это прежде всего праздник моих родителей, так что следует поздравить мою маму. Моей заслуги в том, что мне 60, нет никакой!" – сказал он в интервью НСН. Юбилей артист отметил с семьей на море.

Он также вспомнил, что самый оригинальный подарок на день рождения ему подарил актер и бывший коллега Илья Олейников. "Илюха однажды притащил мне на четвертый этаж без лифта огромную статую Чарли Чаплина. В полный рост! Он знал, как я люблю этого актера. Это был очень трогательный и очень весомый в прямом смысле слова подарок", – поделился актер.

Российский артист Юрий Стоянов приобрел известность благодаря участию в комедийной программе "Городок". Передача выходила в эфир с 1993 года и закрылась в 2012-м после смерти Ильи Олейникова.