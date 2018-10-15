Стало известно о срочной операции Юрия Стоянова

Сообщают, что Юрий Стоянов попал в больницу. По некоторой информации, прославленный артист находится в хирургическом отделении, его готовят к операции.

О том, что Юрий Стоянов госпитализирован, сообщил Telegram-канал 112. По его данным, актеру предстоит перенести хирургическое вмешательство, однако какого рода, пока не известно. Отметим, что в 2017 году прославленному актеру, бессменному участнику передачи "Городок" исполнилось 60 лет.

Артист к этой дате отнесся с предубеждением. Он объяснил: "Для меня это еще одна страничка, перевернутая в календаре. Я не знаю, что мне 60, я не понимаю этого и не хочу понимать. А устроить юбилей – это значит сделать все для того, чтобы каждая сволочь тебе об этом напомнила. Каждый гад будет говорить: "В день твоего 60-летия…", "… и сегодня, когда тебе 60", "Ну вот тебе и стукнуло 60", "Ну вот, Юра, ты и вступил в очень серьезный возраст". Да идите вы все с вашими этими самыми поздравлениями!"

Стоянов прославился благодаря комедийной передаче "Городок". Первый выпуск телепрограммы вышел в апреле 1993 года, однако по сей день артист не может смотреть его. "Это полный кошмар и чудовищная пошлость. Судя по начальным выпускам, нас должны были выбросить из этого поезда. Спасло появление эксклюзивной "Скрытой камеры", – признался Юрий в своей биографии. Стоянов пояснил, что рубрика "Скрытая камера" моментально завоевала внимание зрителей благодаря так называемой близости к народу.