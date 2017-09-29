Таинственный муж пропал после смерти Людмилы Рюминой

Журналисты провели собственное расследование, чтобы узнать, кем является вдовец прославленной певицы Людмилы Рюминой. Оказалось, мужчина вскоре после смерти артистки покинул Москву и не собирается выходить на связь с представителями СМИ.

В начале сентября страна простилась с Людмилой Рюминой, которая так и не смогла побороть онкологическое заболевание. В наследство от артистки остались две квартиры в Москве стоимостью 110 миллионов рублей и дорогие ювелирные украшения. Ожидалось, что имущество достанется племяннице певицы Ларисе, потому что собственных детей у Людмилы не было. Но не тут-то было. Оказывается, у Рюминой был муж.

"Они в 2017 году расписались и обвенчались с Андреем. Он был ее директором, до этого они 20 лет жили в гражданском браке. И за это время он стал для нее родным человеком, который буквально посвятил ей свою жизнь. Он очень трепетно относился к ней и ее маме", – рассказал журналистам певец Игорь Наджиев.

Репортеры попытались выяснить, кем же является таинственный супруг артистки. Для начала они обратились в Московский культурный фольклорный центр Людмилы Рюминой, где им сообщили, что благоверного певицы зовут Андрей Геннадьевич Залесский. Причем помощник Рюминой по имени Михал опроверг информацию о том, будто Залесский был ее директором. "Как связаться с ним, я не знаю, слышал, что он уехал из Москвы, куда, тоже не могу сказать", – приводит слова Михаила "Собеседник". Тем не менее, сотрудники центра дозвонились до вдовца Рюминой, но тот наотрез отказался общаться.

Также журналисты узнали, что Залесский от имени Центра Рюминой в 2014 и 2015 годах заключал финансовые контракты в категории "Услуги, предоставляемые прочими представителями творческих профессий, выступающими на индивидуальной основе". К слову, что касается деятельности центра после смерти Рюминой, то до Нового года у организации много планов, отметил Наджиев.

Напомним, 31 августа народная артистка России Людмила Рюмина умерла в Боткинской больнице в Москве в возрасте 68 лет, успев отпраздновать с близкими свой день рождения. С тяжелой болезнью, поразившей в итоге весь организм, Людмила Рюмина боролась длительное время. Известно, что у певицы был рак.

