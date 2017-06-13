Годовалая дочь Крутого произвела фурор

Игорь Крутой крестил годовалую внучку, которую ему подарил сын Николай. Пользователи Сети в восторге от малышки.

Сын Игоря Крутого Николай Крутой и его жена Юлия стали родителями в прошлом году. У пары родилась дочь Маргарита. Однако лишь сейчас Николай и Юлия крестили наследницу. На важном мероприятии присутствовал и Игорь Крутой, прибывший на таинство из Америки.

"Папа обожает внучку, балует ее. Вот и в этот раз привез наряды, игрушки. Он старается как можно чаще навещать нас и никогда не приходит без подарков", – цитирует сына Игоря Крутого Starhit.

Супруга Николая Юлия сообщила, что семья очень серьезно отнеслась к крещению малышки. "Вместе с мужем заранее выбрали храм недалеко от дома – в селе Успенское. Он старинный, но в 90-е был отреставрирован, находится в красивейшем месте – на берегу Москвы-реки. Подготовились: украсили его цветами, познакомились с батюшкой – протоиереем Сергием", – сообщила мать девочки.

Крестными стали близкие друзья пары. "Дочка прошла обряд с королевской выдержкой, захныкала всего раз, когда ее окунали в воду. И то потому, что не предупредили о купании. Я с ней занимаюсь плаванием, Маргаритка уже умеет нырять. После она сразу успокоилась. Стопроцентная Марго – с нордическим стойким характером. Во время церемонии дочка всех разглядывала, улыбалась. Малышка у нас, в принципе, спокойная, без повода не кричит и уже все понимает. Веселый, общительный ребенок, даже от прививок не плачет", – рассказал о дочке Николай Крутой.

Новость о крестинах девочки быстро распространилась в Сети. Многочисленные поклонники продюсера пришли в восторг от его годовалой внучки. "Ой, какая прелесть!", "Игорь Яковлевич, какая у вас внучка хорошенькая!!!", "многих лет вам! а Маргаритка Прелесть!", "ну что сказать? мы не молодеем. но у нас подрастают дети и внуки. Ваша Маргарита сладкая-сладкая", – рассыпались в комплиментах фанаты.

Отметим, что после крестин семья решила отметить событие в узком кругу. "Хотелось сделать это по-семейному – не в ресторане, чтобы ребенок был с нами. Маргарита ходила по ручкам, общалась со всеми. Папа же, поздравляя нас, сказал: "Теперь давайте мне пацана, внука хочу". Мы тоже не против, так что будем выполнять", – пообещал сын Крутого.