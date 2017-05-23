Жена Крутого ошеломила Канны прозрачным платьем

Супруги Игорь и Ольга Крутые отметились на Каннском фестивале. Причем для выхода в свет жена известного российского композитора выбрала прозрачное платье.

В Каннах проходит престижный кинофестиваль, собравший под своей сенью весь цвет мирового шоу-бизнеса. По красной дорожке мероприятия регулярно курсируют самые красивые женщины, демонстрирующие наряды один ярче другого. Не уступают зарубежным звездам и российские красотки. На фоне актрис и моделей выгодно выделилась и супруга известного композитора и продюсера Игоря Крутого Ольга.

51-летняя спутница музыкального деятеля вышла в свет в черном платье. Пикантности добавляло то обстоятельство, что наряд был местами весьма прозрачен. Впрочем, все стратегически важные места были надежно прикрыты. Провокационный образ Ольга дополнила серебряным клатчем. Фотографию с мероприятия Крутая опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram. Многочисленные подписчики не смогли сдержать эмоций.

"Ольга, Вы такая юная и прекрасная! Платье очень сексуально)", "Фантастический Игорь и его невероятная Ольга, вы прекрасны!", "Олюшка, я очень люблю Игоря Яковлевича. Мега талант. Обожаю Вас. Божьего благословения и Ангеоа хранителя Вам.🌞🍑🍒🍓🍇🐝😗👏💐💐🌹🏵⚘🌷🌺💥❤💋💪🙏😘✌✌✌✊✊👍👍👍👏👏👏", "Богом поцелованный,дай бог здоровья на долгие годы вам и всей вашей семье!💐" – рассыпались в комплиментах чете Крутых подписчики.

Публикация от Ольга Крутая/ Olga Kroutoi (@olgakroutoi) Май 21 2017 в 1:13 PDT

Ранее в Каннах отметилась модель и телеведущая Виктория Боня. Критики из Великобритании отчитали звезду скандально известного реалити-шоу "Дом-2" за небесно-голубое платье, состоящее, главным образом, из кружев и перьев. По всей видимости, для западного глаза подобный внешний вид оказался слишком вызывающим. При этом само по себе платье, сочли многие модные критики, не такое уж и безвкусное. Проблема в том, что Канны предполагают более строгий подход к дресс-коду.