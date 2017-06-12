Игорь Крутой испугал болезненным видом

Фанаты Игоря Крутого забили тревогу, после того, как увидели в Instagram новые фото композитора. Поклонники считают, что артист серьезно болен.

Игорь Крутой действительно сильно похудел и стал выглядеть болезненно. Снимок, взволновавший поклонников, выложил в Сеть Игорь Николаев.

"Ой, как истощал... Возраст или проблемы со здоровьем", "Крутой так похудел сильно (( Надеюсь он здоров", "Чет с Крутым непонятное происходит, сильно похудел", – написали пользователи Сети в комментариях под снимком (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Возможно сейчас поклонники зря бьют тревогу. Крутой полон энергии и продолжает работать в полную силу. Так, в начале июня состоялся финал международного конкурса "Детская Новая волна", хозяином которого был сам композитор.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Июн 10 2017 в 9:55 PDT

Как писали Dni.Ru, слухи о серьезном заболевании у Крутого ходят уже давно. Так, весной композитор не смог принять участие в передаче "Ты – супер", где должен был выступать в качестве судьи. Журналисты выяснили, что причина – проблемы со здоровьем у 62-летнего композитора. По некоторым данным, в Лос-Анджелесе ему сделали операцию.

Big boss #pops Публикация от Tory Story (@victoriakrut) Июн 9 2017 в 8:26 PDT

Однако тогда официальный представитель артиста утверждал, что ничем серьезным Крутой не страдает. "Я знаю, что он на лечении, я с ним разговаривал, знаю, что ничего страшного нет. Ему надо сделать какие-то процедуры", – рассказал он.