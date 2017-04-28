Состояние здоровья Чуриковой вызвало переполох

Состояние здоровья легенды отечественного кинематографа Инны Чуриковой вызвало переполох в СМИ. Репортеры сбились с ног, чтобы выяснить, чем закончилась госпитализация артистки.

Накануне в средствах массовой информации появилась информация, что 73-летней Чуриковой вызвали скорую помощь в "Театр Наций", где она играет королеву Великобритании Елизавету II в постановке Глеба Панфилова "Аудиенция".

Некоторые издания сообщили, что народной артистке стало плохо перед выходом на сцену. Приехавшие на скорой медики успели оказать Инне первую помощь до начала спектакля.

После осмотра и капельницы врачи предложили Чуриковой экстренную госпитализацию, но она отказалась ехать в больницу. Актриса объяснила свое решение тем, что ей непременно нужно отработать спектакль, который и так задержали на полтора часа в ожидании главной звезды.

В итоге Чурикова вышла на сцену. По отзывам зрителей в соцсетях, народная любимица блистательно отыграла спектакль. И только после финальных оваций, если верить журналистам, артистка ощущавшая недомогание, все же отправилась в больницу.

С Инной пытались связаться репортеры, чтобы узнать, как она себя чувствует в данный момент, но артистка долго не брала трубку. Директор Чуриковой не подтвердила информацию о госпитализации.

Она была фантастическая!!!!❤�� Люблю Вас, моя Инна Михайловна!!!!����������#аудиенция#глебпанфилов #инначурикова Публикация от Hibla Gerzmava (@hiblagerzmava) Апр 24 2017 в 3:12 PDT

"Она отыграла спектакль вчера. Много шума из ничего. Открываю новости в интернете – она уже госпитализирована. Если бы это было, я бы уже знала. Это чушь и бред, – заверила "Комсомольскую правду" представительница актрисы. – Я сама пытаюсь связаться, но никто не берет трубки. Не знаю, есть ли повод для беспокойства".

Позже Чурикова все же подошла к телефону и успокоила всех неравнодушных. "У меня хорошее самочувствие. Не нужно рассказывать, что случилось. Сейчас все хорошо, и вечером сегодня буду играть спектакль", – цитирует Инну сайт НСН.

Аудиенция #театрнаций #аудиенция #королева�� #инначурикова #премьера Публикация от Katerina Yakimova (@katerinayakimova) Апр 27 2017 в 4:06 PDT

Напомним, предпремьерный показ спектакля "Аудиенция" в постановке Глеба Панфилова успешно прошел 24 апреля на сцене Государственного Театра Наций. Главная роль досталась многолетней музе и супруге режиссера, актрисе Инне Чуриковой.

В тот вечер оценить игру актрисы собрались все сливки: Людмила Нарусова, композитор Игорь Крутой с женой Ольгой, Михаил Барщевский, Игорь Чапурин, Вадим Верник, Екатерина Одинцова, Мария Миронова, Ирада Зейналова, Петр Максаков, Марина Юдашкина и многие другие.