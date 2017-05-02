Любовница Тарасова потеряла сознание на экзамене

Возлюбленная футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко откровенно рассказала о себе. По признанию девушки, во время госэкзамена она потеряла сознание.

Анастасия Костенко решила пооткровенничать со своими многочисленными подписчиками странички в социальной сети Instagram. Модель опубликовала фотографию, на которой позирует на фоне загородного особняка, и в подписи выразила желание поближе познакомиться со своими фанатами. В свою очередь, Анастасия решила рассказать вкратце свою биографию.

"Мне 23 года, родилась я весной, в самом жарком, южном городке ростовской области – Сальске. В 2009 году окончила музыкальную школу по классу: хореография, вокал, хор и фортепиано", – начала свое повествование Костенко. Далее Анастасия призналась, что ей не удалось закончить художественную школу, потому что папа и бабушка ее "в один прекрасный день" оттуда забрали и "отвезли в "музыкалку".

А еще Костенко посещала занятия по единоборствам. "ходила на каратэ До Сетокан. Очень нравилось, но мама не пустила на первый спортивный поединок и пришлось уйти. Вот так и умерла в моей спортивной мечте превосходная техника, линейное перемещение и иными словами – Система в 20 ката. Ос 🙏🏻" – сообщила Анастасия.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Май 1 2017 в 3:09 PDT

Затем Костенко поступила в ставропольский краевой колледж искусств на отделение народного хореографического творчества. "На последнем году обучения я резко передумала, решила, что балет мне ближе и перевелась в родной Ростов, на отделение искусство балета ( уже с живущей во мне травмой – повреждением капсульно-связочного аппарата левого коленного сустава и разрыв мениска.)", – отметила красавица.

Тем не менее, балетмейстеры, по словам Анастасии, с пониманием к ней отнеслись и дали закончить школу. "Кстати, на государственном экзамене по народно-характерному танцу я потеряла сознание 😰", – призналась Костенко. Также девушка успела освоить и модельный бизнес. Как отметила Анастасия, побывав в Китае и отработав три модельных контракта, поняла, что это "не мое".

Костенко рассказала и о личной жизни. "У меня большая семья, мама Виктория вышла второй раз замуж и с отчимом Сергеем у них трое детей– Диана(12 лет), Виктор (8 лет) и Дарина (4 года). У папы Ярослава – я одна", – рассказала Анастасия. Интересно, что о романтической связи с Дмитрием Тарасовым, рассказ о которой так ждали фанаты, Костенко ничего не сказала.