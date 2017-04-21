Бузову уличили в связи с девушкой Тарасова

Новая фотография ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой вызвала недоумение у фанатов. По мнению многочисленных подписчиков, она повторяет образ нынешней девушки ее бывшего мужа, модели Анастасии Костенко.

Ольга Бузова всерьез занята развитием своей певческой карьеры. Девушка не только с пулеметной скоростью выпускает одну композицию за другой, но и с завидной регулярностью снимает и презентует клипы к ним. Сейчас Ольга с головой погружена в запись своего первого альбома. Дальше – больше. Новоиспеченная певица снялась для афиш, которые будут оповещать о ее выступлениях в разных городах.

Снимком такой афиши Ольга поделилась на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "🎥🎥🎥 Наконец, у меня есть крутые фото для афиш для моих выступлений в ваших городах 🎤" – похвалилась Бузова. На снимке Ольга позирует в черном боди с красными вставками на груди, черных облегающих ботфортах и пиджаке, спущенном с одного плеча. Завершил образ гладкий хвост длинных волос, являющийся накладным, поскольку сейчас Ольга носит асимметричное каре.

Собственно, именно этот нюанс вызвал недоумение у многочисленных поклонников Бузовой. По мнению подписчиков, телеведущая пытается копировать нынешнюю возлюбленную ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасию Костенко.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 20 2017 в 2:16 PDT

"Олечка продолжает косить под Настеньку.... ну-ну....", "Копирует девушку своего бывшего мужа!", "До Костенко то недотягиваешь)", "Блин зачем Настю копировать! Тупизм", "Фотография красивая, не полночью, но Кост..... напоминает", "Так она и пытается быть похоже на девушку Тарасова,волосы сразу перекрасила в темный", "не подражай девушке Дмитрий Тарасова", "Сначала показалось что это Костенко", – высказались подписчики Бузовой.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Мар 31 2017 в 9:19 PDT

Также фанаты посоветовали Ольге перестать копировать возлюбленную ее бывшего супруга и начать жить "собственной жизнью", оставив прошлое в прошлом, прекратить спекулировать на разводе и идти дальше.

Напомним, телеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов оформили развод в конце декабря прошлого года. Что конкретно случилось в некогда гармоничном союзе, точно неизвестно до сих пор. Сразу после разрыва с Бузовой Тарасов начал встречаться с моделью Анастасией Костенко.