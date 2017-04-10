Тарасов выложил "горячее" фото с невестой

Толкалина о романе с Гребенщиковым Мать Фриске три дня ждала внука под дверью Басков кричит от боли Собчак и Бузову предложили посадить Дом-2

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Среда 12 апреля
Лента новостей
17:24
Госдума поддержала изменение роли ЕСПЧ
17:13
МРИФ+КИБ 2017: почему нельзя пропустить ни один день
17:06
Япония перепугалась из-за российских самолетов
16:55
Усманов подаст на Навального в российский суд
16:54
В пасхальную ночь метро Москвы продлит работу
16:38
Правки в закон "О полиции" тщательно проработают
16:30
Успешно перенести инфаркт помогает зарядка
16:23
Как паре подготовиться к рождению ребенка
16:02
Житель Подмосковья истязал малолетних детей любовницы
15:59
Лавров предложил Тиллерсону необычный завтрак
15:59
Порошенко умолял Саакашвили стать премьером
15:48
Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)
15:34
Раскрыт секрет развязывающихся шнурков
15:18
Следственный комитет ищет Ходорковского
15:15
В Москве пьяный охранник украл из сейфа магазина 700 тысяч
15:10
"Темное прошлое" Меланьи Трамп оценили в $3 миллиона
15:07
Власти Москвы опросят жильцов по вопросу будущей реновации хрущевок
15:03
Вышел трейлер сериала "Мгла" Стивена Кинга
14:47
Москвичка отдала незнакомке надоевшего ребенка
14:37
Украина стала главным поставщиком спайсов в Россию
14:36
Следователи ищут Ходорковского для экстрадиции
14:20
У Никиты Белых обнаружено заболевание мозга
14:18
Почему Путин так активно поддерживает Асада
14:13
Общедомовые нужды станут оплачивать по счетчикам
14:01
10 лучших фильмов о космических подвигах
13:57
За что любят космонавтов
13:56
Зара прячет живот под свободной одеждой
13:54
Москву накрыл снежный апокалипсис
13:47
"ЕР" проследит за исполнением Лесного кодекса
13:44
Установлена причина смерти новой жертвы теракта в метро
13:39
Авиакомпания S7 накормит пассажиров космическим питанием
13:37
Самая тяжелая женщина в мире за месяц скинула 242 кг
13:31
Ревнивец замуровал семью в квартире
13:25
Володин призвал продолжать поиски решений по Сирии
13:11
Житель Новгорода сгорел в машине на первом свидании
13:04
У iPhone 7 обнаружили неприятный сюрприз
12:54
Путин заявил о деградации отношений с США при Трампе
12:45
В Москве на прием к врачу принесли труп
12:40
Лавров ужаснулся невоспитанности свиты Тиллерсона
12:36
Коллекторы выломали дверь в квартиру Ильи Резника
12:27
Водопад с потолка в метро Москвы попал на видео
12:10
Полицейский закрыл собой упавшего на рельсы пассажира
12:04
Свекор Водяновой устроил шоу в Лувре
12:00
Жириновский жестко высказался о дочери Трампа
11:59
Подробности расследования крушения Ту-154 в Сочи
11:48
Анастасия Макеева сменила профессию
11:44
В подвале на юге Москвы нашли тело мужчины
11:35
Лавров проводит закрытые переговоры с Тиллерсоном
11:28
Диснейленд: путешествие в волшебную страну
11:27
Число жертв теракта в Петербурге выросло до 15
11:27
Как пользоваться промокодами
11:23
"ЕР" против поспешного принятия поправок в закон о полиции
11:22
Смертник Джалилов напился перед терактом
11:13
Откровения космонавта Александра Лазуткина
11:03
Телеведущую уволили за секс-услуги
10:51
Самолет с пассажирами пропал с радаров над Индонезией
10:48
На северо-западе Турции прогремел взрыв
10:42
Пасхальные каникулы в Sun Siyam Resorts
10:39
Умственно отсталый извращенец напал на школьниц в лифте
10:35
Москва просит у Киева помощи из-за Максаковой
10:34
Путин посмотрел "Время первых" с Терешковой
10:31
Улюкаеву продлили домашний арест
10:24
В Москве объявлен карантин по бешенству
10:20
Агент Кремля действовал в Белом доме восемь лет
10:09
Лидер A’STUDIO помогает молодым пробиться на сцену
10:08
Космические достижения современной России
10:07
Как привлечь любовь и деньги в Чистый четверг
10:03
Известный музыкант умер в США
09:57
Ненакрашеной Ирине Слуцкой задали нескромный вопрос
09:50
Грубый Трамп напал на Россию за поддержку "животного" Асада
09:47
В Минобороны разоблачили бахвалящийся Пентагон
09:43
Новая Багдасарян разогнала Mercedes до 320 км/ч (видео)
09:31
Назван простой способ борьбы с диабетом
09:19
Ксения Собчак назвала мужа негодяем
09:18
США приготовились развязать войну у границ России
09:13
Энергия любви дарит здоровье и долголетие
08:48
В России подскочило производство водки
08:35
Путин рассказал о наказании для террористов из России
08:28
Мать Фриске три дня ждала внука под дверью его дома
08:22
Миллионы россиян лишат бесплатной медицины
08:04
Куклачев спрятал кошек от бандитов
08:00
Чем лечить близорукость
07:57
Солдат-срочник подорвался на мине в Забайкалье
23:08
В Москве зафиксирован самый теплый день года
23:01
На северо-западе Москвы найдены тела троих человек
21:53
Секрет эффективности Кремлевской диеты
21:34
Украину высмеяли за "кокошник" вместо сцены для "Евровидения"
21:20
Известный футболист пострадал от взрыва в Германии
21:14
Как солистка "ВИА Гры" похудела на 35 килограммов
21:07
Визит британских политиков в Крым разозлил Киев
21:05
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
20:45
Стейси Лавджой показала в Москве "частицы смеха"
20:32
Шурыгиной грозит смертельная опасность
20:15
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
20:11
Пробки парализовали движение в Москве
19:57
Пенсионеров защитят от мошенников
19:46
iPhone 7 обогнал по мощности Samsung Galaxy S8
19:41
Задержаны устроившие стрельбу на АЗС в Подмосковье
19:18
Наука разгадала тайну кошмарных снов
19:15
Тиллерсон рискует "обломать зубы" в Москве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Любовница родила Кончаловскому наследника
Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым
Мать Фриске три дня ждала внука под дверью его дома
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
Шоу-бизнес

Тарасов выложил "горячее" фото с невестой

Дмитрий Тарасов. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Футболист Дмитрий Тарасов больше не прячет от поклонников свою возлюбленную – модель Анастасию Костенко. Теперь полузащитник хвастается снимками с невестой. А фотографируется пара в совершенно неожиданных местах.
прочитано 10430 раз

Последним снимком Тарасов и Костенко дали фору самой Анастасии Волочковой. Известно, что она специалист по банным процедурам, научит париться любого. Но Дмитрий тоже не лыком шит, затащил любимую женщину в бочку с водой, а на голову ей положил еловый веник. "Волочкова Анасосия там в шпагате под вас нырнула?" – поинтересовался поклонник Тарасова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. – Прим. ред.).

ПО ТЕМЕ

Тарасов без носков вывел девушек из себя

У Бузовой нашли богатого любовника

 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Также веточками растения футболист прикрыл самые интимные места. Невесте спортсмена процедура явно нравится, девушка радуется, улыбается. Счастлив и Тарасов – не часто удается попарить невесту.

Поклонникам, судя по комментариям, понравилось и фото, и избранница футболиста. "Девушка неимоверно милая,настоящая,естественная.Взгляд добрый,открытый", – написал один из подписчиков Тарасова.

Правильное восстановление��☕️ #баня#выходной#кайф

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Первую фотографию, на которой Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко позировали вместе, показал сводный брат футболиста, певец Александр Тарасов (сценический псевдоним T-killah). Снимок буквально разорвал страничку Тарасова. По большей части отзывы были негативными, поклонники телеведущей Ольги Бузовой, бывшей жены спортсмена, упрекали Дмитрия в неверности.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов оформили развод в самом конце 2016 года. Ходило много версий, почему казавшийся многим идеальный брак ведущей и футболиста рухнул: якобы Дмитрий хотел "нормальную" семью, а Ольга была заинтересована в развитии карьеры. А еще говорили, будто Тарасов изменял Бузовой.

Автор: Алёна Нестерова10 апреля 2017, 20:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова

567

комментарии

Политика

Почему Путин так активно поддерживает Асада
Лавров ужаснулся невоспитанности свиты Тиллерсона
Агент Кремля действовал в Белом доме восемь лет
США приготовились развязать войну у границ России

Шоу-бизнес

Дочь назвала Юлию Волкову "злой мамой"
Беременная жена выгнала Джорджа Клуни
Пропавший Рома Желудь изменил внешность
Жуков опустил Костюшкина головой в писсуар

Проишествия

Москвичка отдала незнакомке надоевшего ребенка
Известный футболист пострадал от взрыва в Германии
Олень набросился на автомобилиста (видео)
Американка изнасиловала и ограбила таксиста

Lifestyle

Вышел трейлер сериала "Мгла" Стивена Кинга
10 лучших фильмов о космических подвигах
Путин посмотрел "Время первых" с Терешковой
Откуда цитата "Скучно, девочки"
Шоу-бизнес

Бывший муж Пугачевой рассказал о безобразии Шиловской

Александр Стефанович столкнулся с крутым характером актрисы
Политика

Почему Путин так активно поддерживает Асада

Что общего у Москвы и Дамаска
Шоу-бизнес

Пропавший Рома Желудь изменил внешность

Кумир тинейджеров рассказал в интервью Dni.Ru о своей новой жизни и даме сердца
Шоу-бизнес

Беременная жена выгнала Джорджа Клуни

Амаль больше не смогла терпеть поведения мужа

Гороскоп

Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Фоторепортажи

Зара прячет живот под свободной одеждой
Анастасия Макеева сменила профессию
Барановская обнималась на премьере с мужчиной
Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Мэр Красноуфимска объяснил призыв смеяться после теракта
Под лавиной на Камчатке погиб сотрудник "Газпрома" с сыном
Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru