Тарасов выложил "горячее" фото с невестой

Футболист Дмитрий Тарасов больше не прячет от поклонников свою возлюбленную – модель Анастасию Костенко. Теперь полузащитник хвастается снимками с невестой. А фотографируется пара в совершенно неожиданных местах.

Последним снимком Тарасов и Костенко дали фору самой Анастасии Волочковой. Известно, что она специалист по банным процедурам, научит париться любого. Но Дмитрий тоже не лыком шит, затащил любимую женщину в бочку с водой, а на голову ей положил еловый веник. "Волочкова Анасосия там в шпагате под вас нырнула?" – поинтересовался поклонник Тарасова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. – Прим. ред.).

Также веточками растения футболист прикрыл самые интимные места. Невесте спортсмена процедура явно нравится, девушка радуется, улыбается. Счастлив и Тарасов – не часто удается попарить невесту.

Поклонникам, судя по комментариям, понравилось и фото, и избранница футболиста. "Девушка неимоверно милая,настоящая,естественная.Взгляд добрый,открытый", – написал один из подписчиков Тарасова.

Правильное восстановление��☕️ #баня#выходной#кайф Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Апр 10 2017 в 9:10 PDT

Первую фотографию, на которой Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко позировали вместе, показал сводный брат футболиста, певец Александр Тарасов (сценический псевдоним T-killah). Снимок буквально разорвал страничку Тарасова. По большей части отзывы были негативными, поклонники телеведущей Ольги Бузовой, бывшей жены спортсмена, упрекали Дмитрия в неверности.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов оформили развод в самом конце 2016 года. Ходило много версий, почему казавшийся многим идеальный брак ведущей и футболиста рухнул: якобы Дмитрий хотел "нормальную" семью, а Ольга была заинтересована в развитии карьеры. А еще говорили, будто Тарасов изменял Бузовой.