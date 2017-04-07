Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов

Максакова проигнорировала день рождения дочери Обнародовано неизвестное фото Фриске Звезда КВН сенсационно скинула 50 кг Дом-2 Бородина: Такие слова – это позор!

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Понедельник 10 апреля
Лента новостей
12:21
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
12:10
Украина ведет себя как алкоголик в завязке
12:03
Самолет в Петербург задержали из-за сообщения о бомбе
12:02
Сексапильная модель заработала миллионы на своих прелестях
11:50
В Москве началась операция "Анаконда"
11:45
Трамп призвал Роберта Де Ниро покинуть страну
11:40
Плющенко объяснил уход из спорта
11:37
В Подмосковье первокурсник надругался над безработным
11:33
Москва отчитала ОПЕК за цену на нефть
11:20
Клинтон сделал Бушу сомнительный подарок
11:18
Москвич погиб при пожаре вместе с пятью собаками
10:58
Россиян потрясла смерть школьницы после укола лидокаина
10:48
Трампу удалось запугать Китай
10:46
Звезда "Ла-Ла Ленд" разбила школьнику сердце
10:43
Умер известный советский актер
10:24
Нашедшего золото в советском танке британца подняли на смех
10:18
"Гарри Поттер" побил новый рекорд
10:13
Пассажиры рассказали о задымлении в московском метро
09:46
При взрыве в Харькове ранило подростка
09:44
Водитель Gelandewagen открыл огонь в Петербурге (видео)
09:34
Тело избитого мужчины в тельняшке нашли у дороги
09:19
Московский банк из топ-100 лишился лицензии
09:15
По России ударят 30-градусные морозы
09:12
Пожар в Храме всех религий в Казани попал на видео
09:06
В Москве эвакуировали сотни человек из-за пожара в общежитии
09:00
Россияне поддержали запрет на соцсети для детей
08:52
В России узаконят растения с наркотиками
08:35
В центре Москвы девушку пырнули ножом из-за 200 рублей
08:22
Лондон подначивает G7 сделать подлость Москве
08:02
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
07:53
В Подмосковье горит здание пенсионного фонда (видео)
07:42
Пассажиры пожаловались на сбой в московском метро
22:38
Анна Седокова стала мамой в третий раз
17:56
Больному Носкову отказались делать операцию
17:36
По Дворцовой площади пробежал голый мужчина (видео)
17:18
В Петербурге закрыли станцию метро "Площадь восстания"
17:09
Трамп готовит новые санкции против России
16:46
Экстравагантные красотки покорили ипподром
16:25
"ИГ" взяло ответственность за теракты в Египте
16:13
В Москве ножом ранили сотрудницу полиции
15:52
На МКАД загорелась "Газель" (видео)
15:32
63-летняя Успенская восхитила "голым" платьем
15:20
Галкин высмеял Литвинову в Грязи
15:12
Названа дата похорон Георгия Гречко
14:55
Путин выразил соболезнования президенту Египта после серии терактов
14:45
Тело Евтушенко доставили в Россию
14:33
Бузова шокировала вмятиной на бедре
14:05
Страшное столкновение поездов в Москве
13:51
Джанет Джексон после родов ушла от мужа
13:24
В Египте в Вербное воскресенье взорвали церковь
13:12
Трагедия в метро Петербурга коснулась семьи Собчак
12:50
Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве
12:38
Телеведущая в прямом эфире узнала о смерти мужа (видео)
12:16
Недалеко от Сургута с радаров пропал вертолет
12:00
Милана Кержакова высказалась о смерти отца
11:47
Жена Погребняка попала в аварию
11:19
Плющенко морил голодом всю семью
10:58
В Турции разбился воздушный шар с туристами
10:51
Столкновение поездов в Москве попало на видео
10:37
Что православные празднуют в Вербное воскресенье
10:14
Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве
10:07
В Таганроге в жилом доме произошел взрыв
10:01
На трассе под Екатеринбургом перевернулся автобус
02:02
Поезда в Москве столкнулись лоб в лоб
00:29
После катастрофы в Москве парализовано движение поездов
23:38
В Москве столкнулись поезд и электричка
22:46
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."
17:57
Захарова отреагировала на отмену визита Джонсона в Россию
17:36
Россиянка выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике
17:18
Необычные места для прогулок по Москве
16:51
Бузова закатила истерику на съемках
16:23
Charlie Hebdo высмеял Трампа за атаку на Сирию
15:58
Как бороться с весенней усталостью
15:52
На Садовом кольце произошла массовая авария
15:30
Глава МИД Британии отменил визит в Россию
15:07
Гребенщиков закрутил роман с Толкалиной
14:49
Самые яркие роли Надежды Румянцевой
14:40
Внучка Трампа покорила милой песней на китайском (видео)
14:16
В России проведут акции памяти после взрыва в Петербурге
13:59
Анжелика Варум поддерживает пьяного мужа
13:57
Космонавт Гречко целовал жене руки перед смертью
13:25
Лучшие дикторы радио и телевидения
13:23
Семья восстала против Гузеевой
12:59
Ребенку стало плохо на борту самолета Красноярск – Москва
12:45
В Москве эвакуировали станцию метро "Автозаводская"
12:32
Умер космонавт Георгий Гречко
12:23
В московской подземке нашли следы взрывчатки
12:21
У Запада появились вопросы по поводу химатак в Сирии
12:01
Инспектор прозевал террориста Джалилова из-за игры
11:42
Из Российского футбольного союза исключили семь клубов
11:24
Террорист хотел устроить взрыв в центре Стокгольма
11:11
На Урале коллекторы избили 11-летнего инвалида
10:53
У Киркорова нашелся брат-близнец
10:38
В Петербурге закрыли вторую за два часа станцию метро
10:33
Нагиев рассказал Урганту о связи с Бузовой
10:15
Неизвестные дерзко расстреляли полицейских в Ингушетии
10:00
Модельер-убийца держал в страхе всю Москву
09:59
В Петербурге закрыли станцию метро "Елизаровская"
22:07
Полиция назвала число жертв теракта в Стокгольме
21:59
Полковника полиции заподозрили в убийстве любовницы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова закатила истерику на съемках
Инспектор прозевал террориста Джалилова из-за игры
Новорожденного сына Казаченко постигла горькая участь
Модельер-убийца держал в страхе всю Москву
Космонавт Гречко целовал жене руки перед смертью
Нагиев рассказал Урганту о связи с Бузовой
Шоу-бизнес

Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов

Наталья Бочарникова. Фото: instagram.com/ladybocha
Звезда КВН Наталья Бочарникова сенсационно похудела на 50 килограммов. Однако ради новой фигуры ей пришлось расстаться с командой.
прочитано 17744 раза

Звезда КВН, бывшая участница самарской команды "СОК" Наталья Бочарникова стала очередной звездной гостьей передачи Андрея Малахова "Пусть говорят". На развлекательном шоу девушка рассказала, как ей удалось радикально похудеть – Наталья скинула 50 килограммов. По словам Бочарниковой, из-за похудения ей пришлось остаться без КВН, потому что лишилась упитанности, которая и принесла ей успех в Клубе веселых и находчивых. Раньше Наталья весила 115 килограммов.

ПО ТЕМЕ

Жена показала исхудавшего Крутого после болезни

Николай Басков похудел на четыре размера

Лепс позавидовал худеющему Билану

Однако сама Бочарникова совершенно не переживает из-за того, что ее карьера в КВН закончилась. Она наслаждается сегодняшним днем и своей новой фигурой. Наталья призналась, что похудела благодаря жесткой диете. Девушка тщательно следит за своим питанием и прекращает прием пищи уже после четырех часов дня. Примечательно, что Наталья не изнуряла себя упражениями в спортивном зале.

Тем не менее, периодически Бочарникова позволяет себе расслабиться и ест все, что захочет. "Честно, я часто срываюсь. Вот я прилетела в Москву – а тут такие шикарные рестораны, я прихожу и ем. Я живу в гостинице, признаюсь, сегодня так наелась за завтраком. Но я приеду и буду себе мстить. Я всегда толстею, когда ем", – призналась Наталья.

Наталья Бочарникова. Кадр из программы "Пусть говорят"

После того, как Бочарникова  похудела, она встретила своего будущего мужа Александра Толпинского. Кстати, мужчина тоже присутствовал на съемках. Он рассказал забавный случай. Однажды после свадьбы Александр случайно обнаружил дома мужской спортивный костюм большого размера. Толпинский поинтересовался у жены, кому он принадлежит. Тогда Наталья призналась, что ей – когда-то она не могла найти подходящую одежду в женском отделе. После этого мужчина понял, какую огромную работу проделала его жена, чтобы стать стройной. Сейчас Наталья позиционирует себя как ведущая и часто путешествует.

Автор: Наталья Аряева7 апреля 2017, 09:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зара сильно исхудала после травли

567

комментарии

Политика

Лондон подначивает G7 сделать подлость Москве
Трамп готовит новые санкции против России
У Запада появились вопросы по поводу химатак в Сирии
Charlie Hebdo высмеял Трампа за атаку на Сирию

Шоу-бизнес

Ксения Собчак побила Леру Кудрявцеву
Невестку Дональда Трампа взяли под охрану
Боярская о слезах и отчаянии с Матвеевым
У беременной Стоцкой истерика из-за разлада в семье

Проишествия

Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."
Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве
В московской подземке нашли следы взрывчатки

Lifestyle

Трамп призвал Роберта Де Ниро покинуть страну
Звезда "Ла-Ла Ленд" разбила школьнику сердце
"Гарри Поттер" побил новый рекорд
Необычные места для прогулок по Москве
Шоу-бизнес

Новорожденного сына Казаченко постигла горькая участь

Мать ребенка дала показания в суде
Шоу-бизнес

Жена Кержакова родила после смерти отца

Известный футболист сообщил счастливую весть
Общество

Нашедшего золото в советском танке британца подняли на смех

Общая стоимость слитков составила 2,5 миллиона долларов
Шоу-бизнес

Боярская о слезах и отчаянии с Матвеевым

Супругам многое пришлось пережить за последнее время

Гороскоп

Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала
Воскресший Ленин разговаривает с Зюгановым

Фоторепортажи

Сексапильная модель заработала миллионы на своих прелестях
Экстравагантные красотки покорили ипподром
Страшное столкновение поездов в Москве
Самые яркие роли Надежды Румянцевой

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Неизвестные дерзко расстреляли полицейских в Ингушетии
Не заметившие смерть пациентки врачи ушли домой после работы
Взрыв у школы в Ростове организовал ревнивый любовник
В детском саду Сургута открыли центр ритуальных услуг
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru