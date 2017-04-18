Дочь Кати Семеновой работает в баре

Популярная артистка Екатерина Семенова рассказала о личной жизни. Она призналась, что деньги даются ей нелегко, а дочь актрисы работает в баре.

Сегодня, 18 апреля, свой день рождения отмечает популярная актриса Екатерина Семенова. Ее прославила работа в таких фильмах как "Две судьбы", "Банкирши", "Счастье по рецепту" и многим другим. Впрочем, сама актриса с большим скепсисом относится к празднику. "Я никогда не планирую, как и где проводить этот праздник. И не очень его люблю: "День рожденья – грустный праздник". Но моя сестра Таня (она – ресторатор) всегда заботится, чтобы я не грустила. И всегда меня удивляет, каждый год в этот день делая сюрпризы. В прошлом году мы так плясали, что впечатление осталось на год. Если мне чуть-чуть грустно, я включаю видео с того праздника – и настроение поднимается", – рассказала актриса.

У Семеновой двое детей: 26-летний сын Никита и 19-летняя дочь Мария. Актриса рассказала, что ее наследник выучился за границей и сейчас работает с отцом (кстати, им является Антон Табаков. – Прим.ред.), а дочь подрабатывает в баре.

"Маша – студентка ВГИКа, но она не ограничивает себя лишь учебой и находится в постоянном поиске себя. За что она ни возьмется, все делает талантливо. Маша – необычный человек, она много учится и работает. Сейчас берет уроки музыки и поет в баре, в котором подрабатывает менеджером. Я на нее не нарадуюсь", – похвалилась Семенова.

Екатерина не видит ничего предосудительного в деятельности наследницы. "Я считаю, что люди должны знать, как даются деньги. Чем они тяжелее даются, тем легче жить. Я, конечно, предлагаю ей карманные деньги, но она все реже и меньше их берет. И я ее за это очень уважаю. Она понимает, как трудно мне даются деньги. Она начинает ценить их. А ведь деньги – это сильная энергия, к которой нужно относиться с уважением", – цитирует актрису "Собеседник".

Напомним, Екатерина Семенова была дважды замужем. В 1990 году она родила сына Никиту, будучи в гражданском браке с Антоном Табаковым. Однако впервые она пошла под венец с бизнесменом Кириллом Сигалом, от которого родила дочь Марию. В 2008 году Семенова вышла замуж второй раз. Однако уже в 2013 году оформила развод.