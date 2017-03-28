Что случилось с мужем Кати Семеновой

Артист программы "Кривое зеркало" стремительно теряет в весе. Певица спешит успокоить поклонников.

Юморист Михаил Церишенко всегда был, что называется, в теле. Но сейчас он стремительно теряет в весе и, кажется, даже помолодел. Что же с ним случилось?

"Я Мишу подсадила на смузи, пьем их вместе по утрам, и он тоже стал худеть", – призналась Dni.Ru Катя. Смузи – это не просто фруктовый сок-пюре. Это смесь фруктов, овощей, небольшого количества цельных злаков и молочных продуктов. Автор книги "Диета на зеленых смузи", доктор Робин Оупеншоу уверяет, что употребление смузи приводит к снижению веса на пять-восемь килограммов за трехнедельный курс без голодания и строгих ограничительных диет, помогает улучшить здоровье, укрепить иммунитет и поднять тонус, избавиться от таких проблем, как акне, экзема, выпадение волос.

Сама Катя, как писали ранее Dni.Ru, похудела из-за травли и сильнейшего нервного срыва: "Я начала резко терять в весе. Но нет худа без добра. Ведь теперь для своего возраста у меня идеальное соотношение роста и веса: 165 сантиметров и 65 килограммов. Хотя еще несколько лет назад весила 82!" – уверяет певица.

"Зато теперь я могу носить джинсы, в которых пела на своем 40-летии! Краше меня придумать человека сложно. Даже мой муж Михаил, с которым я прожила 25 лет, заново меня открыл, увидел, какая я красавица, и отношения у нас стали идеальными", – улыбается Катя.