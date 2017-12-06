Народ возмущен неожиданным поступком Маслякова

Режиссер Виталий Манский заявил, что Александр Масляков запретил использовать в фильме, посвященном истории Клуба веселых и находчивых, аббревиатуру "КВН". Народ не смог скрыть возмущения неожиданным поступком телеведущего.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook известный режиссер Виталий Манский оставил сообщение. Кинодеятель отметил, что российский фестиваль документального кино "Артдокфест" привык к разным угрозам, однако заявление Александра Маслякова стало полнейшей неожиданностью.

"Мир прекраснее и многообразней. На сцену выходит КВН в лице владельца прав Александра Маслякова и запрещает показывать фильм "КВН. История рождения", в котором Маслякова почти нет. Весело и находчиво :) С этой минуты фильм называется "История рождения". Билеты – в кассах", – написал Манский.

Отметим, что фильм – об истории создания Клуба веселых и находчивых. Прообразом КВН является передача "Вечер веселых вопросов", основанная журналистом Сергеем Муратовым. В программе, выходившей в 1957 году, телезрители отвечали на вопросы ведущих, причем особенно приветствовался юмор. Ведущим был Альберт Аксельрод. Ему на смену и пришел Александр Масляков.

Пользователи с возмущением отреагировали на публикацию Манского. "То есть у него эксклюзив на алфавит? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "КВН существовал за 3 года до того, как Масляков туда пришел в качестве ведущего. Отжать и монетизировать себе в карман – их все", "безумие какое-то", "Маразм крепчает на планете", "Вообще-то сам КВН придумал Сергей Александрович Муратов. Глумление над памятью классика отечественной журналистики, вот что это такое. Приватизаторы", "Это чистое безумие! Масляков чекнулся, не иначе. Я видела фильм. Это история КВН. И то, как его создавали. Замечательная работа", – высказались комментаторы.

Ранее Dni.Ru писали, что, предположительно, бессменный ведущий КВН Александр Масляков уволен по подозрению в коррупции. По некоторым данным, проверка установила, что он нарушил закон, совместив должность главы молодежного центра (государственного унитарного предприятия) с руководством коммерческой организацией. Сообщается, что случилось это якобы еще в 2014 году, когда "Планета КВН" и творческое объединение "АМиК" образовали совместное ООО "Дом КВН".

