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Опозоренный повар укусил проверяющих "Ревизолушки"

Фото: GLOBAL LOOK press
У ведущей осталось несколько кровоподтеков и синяков. У оператора вывихнуто плечо 
прочитано 685 раз

Съемочная группа проекта "Ревизолушка" наводит порядок на детских площадках, вразвлекательных центрах, парках аттракционов, игровых комнатах, а также кафе и ресторанов.  По правилам программы команда неожиданно наведывается в оданного заведения.

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После многочисленных жалоб телезрителей, группа передачи отправилась в очередной рейд – на сей раз проверить предстояло ярославское кафе "Шашлык-машлык".

Но владелец этого места общепита и неизвестные мужчины силком выставили журналистов из заведения, применяя физическую силу и угрожая ножом. У ведущей Ирине Ух осталось несколько кровоподтеков и синяков. У оператора вывихнуто плечо, а администратора группы и вовсе укусил за ногу опозоренный перед камерами повар. В итоге в Кировском отделении полиции Ярославля съемочная группа несколько часов. Причем пока съемочная группа находилась в околотке, из автобуса "Пятницы!" были украдены ценные вещи.

За нападение на съемочную группу и воспрепятствование журналисткой деятельности было возбуждено два уголовных дела. А нехорошая слава о кафе уже разнеслась по всему городу. Жители возмущены случившимся.

Автор: Иван Губкин28 декабря 2017, 21:03
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