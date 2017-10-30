Конкуренты мстят Первому каналу из-за подлого бегства Летучей

Продюсеры готовятся запустить аналогичный проект. Они поняли, что социально значимые шоу очень популярны.

Новость о том, что Елена Летучая покидает "Пятницу" и уходит к конкурентам на Первый, стала шоком для продюсеров. Они рвут и мечут из-за такого подлого предательства. И решили отомстить.

Как известно, на Первом канале телеведущая в рамках программы "Летучий отряд" будет проверять больницы, поликлиники, детские сады по всей стране. За помощью к Елене может обратиться каждый, выложив свое видео или написав письмо на сайт Первого канала или в социальные сети с хештегом #летучийотряд. Каждую неделю проект будет разбирать одно из этих обращений. "Пятница!" экстренно решила сделать аналогичное шоу.

"В эту среду, 1 ноября, "Пятница!" запускает беспрецедентный проект, который расширит семейство популярных программ линейки "Ревизорро". Он получил название "Ревизорро-Медицинно" и ставит своей целью проверку качества медицинских услуг, – сообщили Dni.Ru в пресс-службе канала. – На посту главного Ревизорро страны Летучую сменит медицинский журналист, имеющий, что немаловажно, богатый опыт и знания в сфере медицины. Съемочная группа подвергнет ревизии российские медицинские центры, клиники, стоматологические кабинеты, кабинеты эстетической медицины и другие организации, оказывающие врачебные услуги. По жалобам и отзывам россиян, пострадавших от недобросовестных сотрудников медицинских учреждений, программа проверит качество оказания услуг в данных заведениях, а также вместе с консилиумом известных врачей и медицинских менеджеров даст советы телезрителям, как уберечь себя от мошенников и сохранить бюджет и здоровье своей семьи".