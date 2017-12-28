Муж променял Мыскину на бизнесвумен

Капитан женской сборной России по теннису, бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина прокомментировала расставание с гражданским мужем – членом Совета Федерации Сергеем Мамедовым, от которого родила троих детей. Оказывается, у мужчины появилась новая пассия.

Мыскина рассказала о "разводе" после 11 лет совместной жизни. По ее словам, в последние годы их с возлюбленным принципы и приоритеты перестали совпадать. "Мы пытались сохранить прежние отношения, однако у нас не получилось", – рассказала спортсменка.

Трое детей – Женя, Георгий и Паша – остались с Анастасией. Отец пообещал им во всем помогать. О том, что у Сергея Мамедова есть новая пассия, слухи ходят давно, но подробности всплыли только сейчас. Говорят, что это бизнесвумен Сузанна Карпова, основательница салона красоты, сообщает Eg.Ru.

Когда Мыскина узнала об этом, терпела адюльтер ради детей. А потом терпение лопнуло. По сути, она оказалась в той же ситуации, что и Юлия Барановская, которую с тремя детьми бросил футболист Андрей Аршавин.

Публикация от Svetlana Kuznetsova (@svetlanak27) Дек 9, 2017 at 10:36 PST

Отметим, что Сергей Мамедов с детства привык жить в достатке. Его мать работала в Министерстве внешней торговли СССР. Отчим Георгий Мамедов до 2003 года был заместителем министра иностранных дел России, а позже уехал в Канаду в качестве чрезвычайного и полномочного посла.

Повзрослев, Сергей сам начал делать деньги. В 2008 году Мамедов стал владельцем крупной самарской компании "Волгабурмаш" и купил рыбный промысел на Сахалине. Анастасия и сама хорошо зарабатывала. За годы спортивной карьеры – 5,6 миллиона долларов, не считая доходов от рекламы. В дела мужа Мыскина не вмешивалась: человеческие отношения она ценит больше материальных благ.