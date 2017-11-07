Как живет победитель первой "Фабрики звезд"

Победитель телепроекта "Фабрика звезд" и экс-солист группы "Корни" Александр Асташенок рассказал о своих дальнейших творческих планах. Артист записывает сольный музыкальный альбом.

Однако точные даты выхода пластинки он отказался называть. "Я не люблю рассуждать так активно о планах. Да, ведется работа и сделано уже немало. Но конкретного ничего сказать не могу", – рассказал Асташенок в интервью "Подмосковье сегодня". Артист считает, что лучше не рассказывать о своих планах, а заявить о себе делом.

Кроме того, Александр рассказал о поставленных перед собой на ближайшие пять лет целях. "Если глобально, то обычно это – развитие, достижение новых вершин, хочу попробовать сделать какие-то музыкальные истории – сейчас как раз пришло время для этого. Ну и две главные стратегии, конечно, быть здоровым и счастливым", – заявил певец.

Асташенок вспомнил и о своей работе в качестве актера. Он поделился впечатлениями от съемок в фильме "Деньги", который снимает его друг, режиссер Егор Анашкин. По словам музыканта, съемочный процесс доставил ему удовольствие. Для артиста это был своеобразный вызов. Он хотел показать общественности, что он не только певец.

"Для меня это один из самых знаковых проектов, который помог мне показать то, что долгое время не удавалось показать широкой публике: несмотря на то, что я вышел из музыкальной поп-индустрии, во мне есть еще что-то, что можно разглядеть", – поделился Асташенок своей точкой зрения.

Помимо собственных целей и планов артист рассказал и о намерениях своей дочери Виктории. Девочка сейчас пошла в шестой класс, занимается в театральном кружке и пробует себя в актерской сфере. "Я очень надеюсь, что она не пойдет по моим стопам", – заявил Александр. Однако артист добавил, что не собирается ничего запрещать ребенку. "Надеюсь, дочь подумает и все взвесит", – сказал артист.