Стас Намин об уходе со сцены: Я просто устал

Солист легендарной группы "Цветы" дал интервью Dni.Ru. И объяснил причину редкого появления перед публикой.

Фирменный фестиваль "Дискотека 80-х", который уже 16 лет подряд проводит "Авторадио", является одним из самых заметных музыкальных событий в России. Он собирает звезд, имена которых прежде гремели на всю страну, а сегодня они уступили дорогу молодым. Но если Саманта Фокс, группы Bonney M и Ottawan в России поют часто, то рок-музыкант Стас Намин на сцене почти не появляется. И только для "Дискотеки 80-х" он сделал исключение.

"Лет 30 уже я не выступаю, – рассказал Стас Dni.Ru. – Стараюсь не вылезать на телевидение, не свечу лицо и имя лишний раз. Из меня артист плохой, это совершенно точно. Группа "Цветы" сегодня существует без меня, ее приглашают на частные корпоративы, на праздники. А я не могу этим заниматься, потому что и устал, и возраст не позволяет, и времени нет, и интересы другие. Я пишу картины, снимаю кино, у меня есть театр. Есть у меня и хобби – езжу по местам силы и запускаю воздушные шары. У меня несколько таких летательных аппаратов, один из которых по разрешению The Beatles я назвал Yellow submarine".

"Я разделил в своей жизни бизнес и кайф, – продолжил Намин. – Все, что я делаю в области искусства, не рассматриваю как статью дохода. Деньги мне приносят другие вещи. Я занимаюсь, например, девелопментом (вид предпринимательской деятельности, связанный с проведением реставрационных, инженерных, строительных и иных работ. – Прим. ред.), недвижимостью. Построил несколько домов в Москве, которые приносят неплохие деньги. У меня есть и финансовый бизнес, и экологический. На мороженое мне хватает".

А вот размера собственной пенсии 66-летний музыкант не знает. "Я никогда не интересовался, никогда на нее не надеялся", – пояснил он.