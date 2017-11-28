Стас Намин об уходе со сцены: Я просто устал
Фирменный фестиваль "Дискотека 80-х", который уже 16 лет подряд проводит "Авторадио", является одним из самых заметных музыкальных событий в России. Он собирает звезд, имена которых прежде гремели на всю страну, а сегодня они уступили дорогу молодым. Но если Саманта Фокс, группы Bonney M и Ottawan в России поют часто, то рок-музыкант Стас Намин на сцене почти не появляется. И только для "Дискотеки 80-х" он сделал исключение.
"Лет 30 уже я не выступаю, – рассказал Стас Dni.Ru. – Стараюсь не вылезать на телевидение, не свечу лицо и имя лишний раз. Из меня артист плохой, это совершенно точно. Группа "Цветы" сегодня существует без меня, ее приглашают на частные корпоративы, на праздники. А я не могу этим заниматься, потому что и устал, и возраст не позволяет, и времени нет, и интересы другие. Я пишу картины, снимаю кино, у меня есть театр. Есть у меня и хобби – езжу по местам силы и запускаю воздушные шары. У меня несколько таких летательных аппаратов, один из которых по разрешению The Beatles я назвал Yellow submarine".
"Я разделил в своей жизни бизнес и кайф, – продолжил Намин. – Все, что я делаю в области искусства, не рассматриваю как статью дохода. Деньги мне приносят другие вещи. Я занимаюсь, например, девелопментом (вид предпринимательской деятельности, связанный с проведением реставрационных, инженерных, строительных и иных работ. – Прим. ред.), недвижимостью. Построил несколько домов в Москве, которые приносят неплохие деньги. У меня есть и финансовый бизнес, и экологический. На мороженое мне хватает".
А вот размера собственной пенсии 66-летний музыкант не знает. "Я никогда не интересовался, никогда на нее не надеялся", – пояснил он.
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