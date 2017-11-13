Верка Сердючка требует закрыть границу с Россией

Шоумен Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, высказался по поводу нововведения Киева, предложившего наказывать артистов, которые продолжают гастролировать по России. По словам звезды, в подобном случае мера должна быть справедливой для всех украинцев, а не только для его коллег по творческому цеху.

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