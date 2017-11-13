Верка Сердючка требует закрыть границу с Россией
Подавляющее большинство деятелей искусства Незалежной отметили, что государство "обрезает им крылья" и не хочет их слушать. В связи с этим они устроили своеобразный бойкот украинским СМИ, отказавшись комментировать идею официального Киева. Однако Данилко высказал свое мнение о сложившейся ситуации.
По словам артиста, если подобные законы и запреты принимаются в отношении певцов, резонно было бы подвергнуть всех людей, имеющих украинское гражданство, подобным мерам. По словам певца, в России очень много украинцев, которые также должны подвергаться "штрафным санкциям".
"Почему наши женщины там работают? Почему тогда поезда ходят в Москву? Артисты – не люди? Им не надо есть?" – цитирует шоумена Reactor.ru.
Данилко отметил, что некоторым деятелям искусства приходится организовывать вечеринки на нейтральной территории – за рубежом. "Артисты – тоже люди, которые пытаются как-то выживать в нынешних "прекрасных" условиях. Каждый ищет работу", – посетовал певец. Также он подчеркнул, что эта деятельность не касается политики.
В целом шоумен считает идею запрета украинским артистам гастролей по России бессмысленной, поскольку у Киева много других проблем. Данилко посоветовал властям прекратить отвлекать внимание граждан от насущных вопросов.
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