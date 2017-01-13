Режиссер о Пугачевой: Я был в ужасе два месяца

Известный российский режиссер Алексей Учитель рассказал о сотрудничестве с Аллой Пугачевой. По признанию мужчины, он находился в состоянии ужаса на протяжении нескольких месяцев, боясь перспективы отказать Примадонне.

Когда Алексей Учитель начинал работу над фильмом "Дневник его жены", ему внезапно позвонила Алла Пугачева с просьбой о встрече. "Я, конечно, согласился, но сказать, что был удивлен – это не сказать ничего. Оказывается, Алла Борисовна каким-то образом достала сценарий, и ей очень захотелось сниматься в роли оперной певицы Марги", – начал свой рассказ Алексей Учитель.

По словам режиссера, он прекрасно сознавал, что Примадонна отечественной эстрады не подходит на эту роль (и дело не только в возрасте). Однако сразу отказать Пугачевой Учитель не смог.

"Месяца два я находился в ужасе, потому что понимал: в какой-то момент надо будет отказать, а как это сделать – не знал. А Пугачева уже вела разговор о графике. Но когда мы ей дали наш съемочный план – у нее, на мое счастье, на это время уже был запланирован тур по стране, и вопрос решился сам собой. В итоге Маргу сыграла актриса Елена Морозова. Но кто знает – может быть, я потерял больше", – цитирует Алексея Учителя ИА "Столица".

Отметим, что в последнее время творчество Аллы Пугачевой подвергается критике. И дело вовсе не в ее киноролях (хотя в некоторой актерской игре Примадонне отказать нельзя). Напомним, на сайте Change.org появилась петиция, в которой автор обращается к Константину Эрнсту с просьбой улучшить качество новогоднего эфира в 2018 году. Отдельным пунктом в его жалобе была критика в сторону Аллы Пугачевой, которая якобы заполонила собой едва ли не все праздничные программы. На данный момент петицию подписали более 150 тысяч человек.

Пользователи Сети выразили желание видеть "новые лица" на телевидении. Отметим, что ранее актриса Мария Кожевникова заявила в интервью о том, что молодых исполнителей ограничивают: "Я точно знаю, что существует плеяда артистов, которых приглашают выступать на новогодних программах. А молодым говорят: "Вы – неформат". У нас ограничивают молодых исполнителей. Говорят им: "Два притопа, два прихлопа", как в 2000е. Необходимо менять формат всего ТВ, а не только новогодних огоньков".

