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Бузову обругали после скандала с Пугачевой

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова записывает новую песню и метит в новогодние огоньки, о чем сама сообщила общественности. Однако пользователи Сети крайне негативно отнеслись к этой информации.
прочитано 7351 раз

Ольга Бузова готовит новый хит. Об этом ведущая и начинающая певица сообщила на своей страничке в социальной сети Instagram, опубликовав фотографию из студии. Настроена Ольга по-боевому. "Держись российский "шоу-бизнес" 💣💣💣😂💪🏻🔜🔜🔜 " – подписала снимок Бузова.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Хэштеги, которыми украсила свое обращение к светской тусовке ведущая, более чем говорящие. В них Ольга обратилась к Эмину, чтобы он "готовил Крокус", и к Урганту, а еще спрогнозировала свое скорое появление в "Голубом огоньке" и "Новогодней ночи на "Первом".

Однако многочисленные подписчики весьма негативно отнеслись к перспективе слушать и лицезреть Бузову в новогодних телеэфирах. Блогеры обратились к ведущей с просьбой не петь, отмечая отсутствие даже искры певческого таланта.

"Нееет...я надеюсь на благоразумность высших на каналах дабы не пускать ее в консерты", "С такими эффектами и медведь споет не хуже", "Голос у тебя пипец Оля ну не умеешь ты петь, делай то что ты умеешь веди дурдом два дальше, тебе не на ухо наступил слон,на тебя вообще слоны просто упали", "Господи, не надо. За что?." – так звучала лишь часть негативных комментариев.

Некоторые вспомнили шумиху, в которой главным действующим лицом оказалась Алла Пугачева. Напомним, на сайте Change.org появилась петиция, в которой автор обращается к Константину Эрнсту с просьбой улучшить качество новогоднего эфира в 2018 году. Отдельным пунктом в его жалобе была критика в сторону Аллы Пугачевой, которая якобы заполонила собой едва ли не все праздничные программы. На данный момент петицию подписали более 150 тысяч человек.

Пользователи Сети пришли в ужас от перспективы увидеть в Новый год, в придачу к Пугачевой и "ее свите", еще и Бузову. "Ужас! Еще Бузовой не хватало", "Ну все,телевизор в окно. Праздники видимо придется отменять", "Чтобы попасть на ТВ в "Голубой Огонек" надо Бузовой или путевку от этой всей Голубой Устрицы получить или пол поменять хотя бы!", "Пора переименовать шоубиз в шоубуз", – возмутились интернет-пользователи.

Блогеры выразили желание видеть "новые лица" на телевидении. "Все экраны заполонили чьи то детки или чьи то жены богатеньких буратин! надоел это хлам! нужны новые лица!", – так озвучил свое желание один из комментаторов.

Отметим, что ранее актриса Мария Кожевникова заявила о том. что молодых исполнителей ограничивают. "Я точно знаю, что существует плеяда артистов, которых приглашают выступать на новогодних программах. А молодым говорят: "Вы – неформат". У нас ограничивают молодых исполнителей. Говорят им: "Два притопа, два прихлопа", как в 2000е. Необходимо менять формат всего ТВ, а не только новогодних огоньков. У нас все как будто остановилось, откат произошел", – заявила Кожевникова в недавнем интервью.

Автор: Олег Райцин12 января 2017, 10:43
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