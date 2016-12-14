"Ветеранша" Playboy снялась обнаженной после родов

37-летняя модель Джоанна Крупа предстала без одежды для журнала Maxim. Особое восхищение поклонников вызвал ее снимок в образе "блондинки, случайно попавшей в объектив фотографа".

На одном из снимков полностью обнаженная девушка лежит на кровати. На другом прикрывает роскошные формы книгой, делая вид, что фотограф – какой ужас! – застал ее врасплох.

Джоанна Крупа родилась в Варшаве. Девушка неоднократно появлялась на обложках изданий Playboy, FHM, Maxim, GQ, Stuff, Esquire, Inside Sports, Trump World, Fitness Rx, Men's Fitness. Красотка вошла в топ-100 самых сексуальных женщин планеты по версии журнала Maxim.

Фото опубликовано Joanna Krupa (@joannakrupa) Дек 12 2016 в 1:27 PST

Кроме того, Джоанна принимала участие в благотворительной акции организации защиты животных PETA, она снялась обнаженной на фоне надписи "Я скорее буду ходить голой, чем надену мех". Также она снималась в сериале "Скорая помощь" в 1994 году.

Сейчас Джоанна живет в Лос-Анджелесе и воспитывает двух дочерей. Модель выпускает собственную линию женского белья из серии "Звезды для звезд".