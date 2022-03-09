Важно! Телеканал "Россия 1" сообщил о срочных изменениях в вещании

Телеканал "Россия 1" сообщил важную новость. Как оказалось, руководство канала в срочном порядке изменило вещание 9, 10 и 11 марта.
Ранее заявленную премьеру сериала "Елизавета" отложили на неопределенный срок. Вместо теленовеллы с Юлией Хлыниной в главной роли в эфир выйдет общественно-политическое шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". Старт программы в 21:20.
Информацию о дате начала трансляции "Елизаветы" телевизионщики расскажут дополнительно. Об этом сообщила пресс-служба "России 1".
Старт сериала "Елизавета", напомним, был запланирован на 9 марта. Лента режиссера Дмитрия Иосифова поведает зрителям о юности дочери Петр I, будущей императрицы Елизаветы. Главную роль в картине доверили актрисе Юлии Хлыниной.
Действия ленты "Елизавета" начинаются в 1725 году. Император Петр I завещает престол любимой дочке, 16-летней Елизавете. Юная наследница монарха не горит желанием править. Девушка мечтает о любви, а не о власти. Елизавета оказывается в самом центре дворцовых интриг. У красавицы появляются очень влиятельные враги. Более того, по другую сторону баррикад оказывается ее родная мать – Екатерина I.
Как писали "Дни.ру", сериал "Елизавета" – это в первую очередь художественная лента. Сценаристы картины не стремились к исторической достоверности.