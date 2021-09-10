Известную актрису раздавил цементовоз

Звезда сериалов "Молокососы", "Сын", "Расскажи мне сказку" в реанимации.



Актриса Кэтрин Прескотт 7 сентября была госпитализирована в Нью-Йорке. 30-летнюю британскую актрису раздавил цементовоз, когда она переходила через дорогу. Об этом сообщила сестра-близнец артистки Меган Прескотт.

По словам Меган, Кэтрин сейчас находится в отделении реанимации. Девушка поступила в больницу с тяжелейшими травмами. Врачи считают чудом то, что она выжила.

У Прескотт сломан таз в двух местах, переломаны кости ног, а также одна из ступней и левая рука. Звезду могло парализовать, но этого, к счастью, не случилось.

Медики наблюдают положительную динамику, поэтому делают оптимистичные прогнозы. При правильном лечении Кэтрин Прескотт сможет восстановиться.

Меган Прескотт сообщила, что рядом с ее сестрой сейчас нет никого, кроме докторов. Все друзья и родственники Кэтрин в Великобритании. Сестра пострадавшей актрисы сейчас пытается получить разрешение на въезд в США, но пока все ее старания тщетны. Из-за пандемии коронавирусной инфекции границы между странами закрыты.

Меган отметила, что дважды вакцинирована, имеет на руках свежий ПЦР-тест и в любой момент готова отправиться в дорогу. Более того, больница, в которой находится Кэтрин выслала документы, подтверждающие серьезность положения. Меган Прескотт обратилась к подписчикам личного инстаграм-аккаунта за помощью. Девушка ищет людей, которые могут помочь ей законно попасть в США.

Скоро звезду "Молокососов" переведут из больницы в центр реабилитации. Там Кэтрин понадобится круглосуточный уход.

"Я знаю, что сейчас столько всего происходит в мире, но я убита горем, ведь не могу быть со своей сестрой-близнецом в это ужасное время в ее жизни, когда она отчаянно нуждается во мне – я не хочу, чтобы она прошла через это в одиночестве", – написала Меган Прескотт.