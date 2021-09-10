Звезда сериала "Говорящая с призраками" Дженнифер Лав Хьюитт в третий раз стала матерью

Звезда сериала "Говорящая с призраками" стала мамой в третий раз. О радостном событии 42-летняя Дженнифер Лав Хьюитт рассказала в личном инстаграм-аккаунте.
Артистка опубликовала фото, созданное, судя по всему, в больничной палате. На снимке запечатлен живот Дженнифер, на котором размещен кардиомонитор – аппарат с ультразвуковым датчиком. Устройство регистрирует сердечную деятельность малыша. Кроме того, тело Лав Хьюитт украшают нарисованные подмигивающие глазки и надписи на английском: "Почти приготовлено", "9 месяцев" и "Это мальчик".
В подписи к публикации звезда сериала "Говорящая с призраками" порассуждала над тем, как происходит чудо рождения. По словам Дженнифер, существует легенда, дескать, во время родов женщина оставляет свое тело и отправляется к звездам. Там мама забирает душу малыша и возвращается с ней в этот мир.
"Большая честь была забрать тебя, Эйдан Джеймс", - отметила Дженнифер Лав Хьюитт.
Знаменитость отметила, что чувствует себя хорошо. Между тем Дженнифер, как она сама сказала, нуждается в отдыхе и обнимашках.
Напомним, Дженнифер Лав Хьюитт замужем за коллегой по цеху Брайаном Хэллисеем. Знаменитости познакомились в 2013 году на площадке телесериала "9-1-1". У пары подрастает дочь Отем, которой уже семь лет и шестилетний сынок Аттикус. Ранее Лав Хьюитт признавалась, что третий ребенок не был запланирован.
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