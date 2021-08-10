Непредсказуемый и неизлечимый: пережившая рак актриса "Друзей" сражена еще одним страшным недугом

Актриса раскрыла диагноз и попросила покоя.

49-летняя американская знаменитость Кристина Эпплгейт сообщила о проблемах со здоровьем. У звезды сериалов "Женаты и с детьми", "Друзья", "Прощай навсегда" диагностировали рассеянный склероз. Об этом знаменитость сообщила в личном твиттер-аккаунте.

О болезни Кристина узнала несколько месяцев назад. По словам Эпплгейт, с тех пор она прошла "сложный путь" и совершила "странное путешествие". Актриса отметила, что ей предстоит длительное и серьезное лечение. Эпплгейт подчеркнула, что о рассеянном склерозе знает не понаслышке – одна из ее подруг давно борется с этим заболеванием. Знаменитость попросила общественность позволить ей уединиться со своими проблемами.

Отметим, рассеянный склероз неизлечим. Медики могут лишь контролировать течение болезни. При данном недуге иммунная система человека атакует оболочку нервных волокон в мозге – в головном и спинном. В итоге некоторые органы и системы организма перестают получать сигналы, что провоцирует появление симптомов заболевания. Рассеянный склероз диагностируют у людей в возрасте от 20 до 50 лет. Чаще всего ему подвержены европеоидные женщины. Это непредсказуемый и крайне опасный недуг.

Отметим, в 2008 году у Кристины Эпплгейт нашли онкологию. Из-за рака груди актриса перенесла двойную мастэктомию – актрисе полностью удалили молочные железы.