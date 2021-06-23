Что стало со звездой сериала "След" Владом Маленко

Владислав Маленко играл в Театре на Таганке и прославился после выхода на экраны сериала "След".

Еще будучи актером популярного московского театра он начал писать басни. Потом, когда пришлось уйти со сцены, написание стихов помогло бывшему артисту выжить. Он начал выступать со своими произведениями, получая в качестве одобрения смех зрительного зала.

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Впрочем, это неудивительно, так как произведения Влада Маленко отличаются острой сатирой и искрометным юмором. Однажды поэт узнал, что его басни заслужили признание у абитуриентов театральных вузов. Поступающие нашли отличной идеей читать приемной комиссии поучительный стихотворный рассказ про водную крысу, которой завидовали змеи за кулисами и две незамужние норки в гримерке.

По словам Владислава Маленко, в какой-то момент преподаватели некоторых вузов уже устали слушать от абитуриентов басню "Ондатра в театре". Якобы даже умоляют поступающих читать привычную крыловскую "Ворону и Лисицу". Автор не скрывает, что это произведение имеет для него особый смысл – оно личное. Поэт признался, что таким же образом его травили в театре недоброжелатели.

Стоит отметить, что работы Владислава Маленко можно услышать и со сцены. Кирилл Серебренников после прочтения его книги басен заказал сатирические песенки для спектакля "Зойкина квартира" во МХТ. Постановка идет и по сей день.