Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
партнеры
Среда
23 июня
Лента новостей
16:20
"Кровь текла": избитая соперницей Макеева переживает за ребенка
16:16
Россиянам хотят выплачивать по 100 тысяч рублей на ребенка в год
16:11
Эксперт Хренин: Белоруссия является разменной фигурой в большой игре
16:11
"Как баба-яга": вид неопрятной Бузовой без фильтров ошарашил россиян
15:35
Поможет генетика: найден способ остановить эпидемию коронавируса
15:34
Нарушитель Элджей проигнорировал суд о лишении водительских прав
15:26
"Вранье, высокомерность и агрессия": тяжелобольную экс-супругу Аршавина затравили после скандального интервью
15:22
Что стало со звездой сериала "След" Владом Маленко
15:06
В Кремле оценили возможность введения локдауна в России
15:04
Юристы рассказали о психических аномалиях у Михаила Ефремова
15:04
"Раскрепощенный и уверенный в себе": муж Бородиной обласкал молодого красавца
15:01
Юлечка забрала: Лысенко похоронили рядом с Началовой
14:45
"Надеюсь, будем общаться": новоиспеченная бабушка-Зудина откровенно о пополнении в семье
14:37
"Называл его папой": Константин Эрнст похоронил близкого человека
14:37
"Уже молодость опала": зацикленный на внешности Шаляпин решился на крайние меры
14:34
На Ямале произошла тройная авария
14:23
Несколько операций подряд: у Леонтьева возникли серьезные проблемы со здоровьем
14:19
Ушла легенда: звезды рыдают у гроба Лысенко
14:16
Он болел ковидом второй раз: вдова рассказала, почему Грачевский поздно обратился за помощью
14:09
Под Москвой подростку оторвало руку при прыжке с тарзанки
13:59
В Южно-Сахалинске ребенка сбили на пешеходном переходе
13:52
"Позор!": Миддлтон в неуместном наряде разозлила британцев
13:52
"Планы сумасшедшие": Арзамасова не собирается засиживаться в декрете
13:50
"Гнет из себя принцессу": партнер Лазарева Малиновский закатил истерику из-за свадьбы
13:46
У берегов Сахалина заметили акулу-людоеда
13:41
Публика ахнула: Самбурская выставила напоказ все прелести
13:31
Мистический знак в день смерти Грачевского: Он все почувствовал
13:18
Под Москвой задержали похитителей сменных бритв
13:17
"Опять голая?!": скандальное поведение Волочковой в День памяти и скорби взбесило россиян
13:05
В Москве футбольные фанаты подрались с мигрантами
13:01
Роман с аферистом, неудачная кинокарьера и забвение: судьба "инопланетянки" Метелкиной
13:00
Модный красавец-внук блеснул у гроба Лысенко
12:53
Лицемерие белорусской оппозиции: Алексиевич назвала Тихановскую "беглой кухаркой"
12:45
"Детей не получилось": Нетребко и Эйвазову поставили страшный диагноз
12:09
В Саратове детский паравозик перевернулся вместе с пассажирами
11:46
"Я очень расстраиваюсь": Арзамасова заговорила о хейте в свой адрес
11:40
Число заразившихся коронавирусом в России вновь превысило 17 тысяч
11:39
"Будем прыгать от локдауна к локдауну": эксперт предсказал будущее жителей России
11:33
Депутат бундестага: Германия готовится к войне с Россией
11:29
Россиян ждет рост цен на бумажные книги: в чем причина
11:23
Противники независимости Каталонии устроили массовый протест в Испании
11:18
"Он очень хотел": Королева объяснила отсутсвие наследников в браке с Николаевым
10:59
"Даже удовольствие не успела получить!": Чехову прилюдно потрогали между ног
10:54
В Московской области врачи вырезали у юной пациентки гигантскую опухоль
10:44
Два миллиона россиян не получили выплаты по накопительной части пенсии: названы причины
10:31
Под Москвой задержали мужчину с двумя килограммами мефедрона
10:27
"Съехала башка": Ягудин заявил об эмоциональном срыве
10:23
"Улучшений нет": всплыли новые детали состояния пребывающей в коме МакSим
10:16
К чему приведут низкие темпы вакцинации от COVID-19 в России? Ответ эксперта
10:05
В Африке задержали туристов из России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская о возможной отмене санкций ЕС против Белоруссии: Это путь в никуда
Латушко заявил о начале подпольной борьбы против Лукашенко
Вайкуле сообщила грустную новость после веселой гулянки на юбилее Галкина
"Я не вакцинировался": Егор Бероев устроил прилюдную провокацию
Новые санкции Евросоюза поставят режим Лукашенко на колени – глава МИД Люксембурга
"Было лучше": ставшую блондинкой Бузову разнесли в пух и прах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Что стало со звездой сериала "След" Владом Маленко

Что стало со звездой сериала "След" Владом Маленко

Владислав Маленко играл в Театре на Таганке и прославился после выхода на экраны сериала "След".
прочитано 259 раз

Еще будучи актером популярного московского театра он начал писать басни. Потом, когда пришлось уйти со сцены, написание стихов помогло бывшему артисту выжить. Он начал выступать со своими произведениями, получая в качестве одобрения смех зрительного зала.

ПО ТЕМЕ

Московский театр поэтов поселился на Патриарших

Впрочем, это неудивительно, так как произведения Влада Маленко отличаются острой сатирой и искрометным юмором. Однажды поэт узнал, что его басни заслужили признание у абитуриентов театральных вузов. Поступающие нашли отличной идеей читать приемной комиссии поучительный стихотворный рассказ про водную крысу, которой завидовали змеи за кулисами и две незамужние норки в гримерке.

По словам Владислава Маленко, в какой-то момент преподаватели некоторых вузов уже устали слушать от абитуриентов басню "Ондатра в театре". Якобы даже умоляют поступающих читать привычную крыловскую "Ворону и Лисицу". Автор не скрывает, что это произведение имеет для него особый смысл – оно личное. Поэт признался, что таким же образом его травили в театре недоброжелатели.

Стоит отметить, что работы Владислава Маленко можно услышать и со сцены. Кирилл Серебренников после прочтения его книги басен заказал сатирические песенки для спектакля "Зойкина квартира" во МХТ. Постановка идет и по сей день.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Кадр из фильма "Кодекс чести-7"
Автор: 23 июня 2021, 15:22 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

СТС начал работу сразу над семью сериалами: "Кухня. Война за отель", "СеняФедя", "Ивановы-Ивановы" и другие

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Как баба-яга": вид неопрятной Бузовой без фильтров ошарашил россиян

Артистка выглядит иначе
Шоу-бизнес

"Вранье, высокомерность и агрессия": тяжелобольную экс-супругу Аршавина затравили после скандального интервью

Пользователи не жалеют ее
Шоу-бизнес

Нарушитель Элджей проигнорировал суд о лишении водительских прав

Музыкант не свился на заседание
Шоу-бизнес

"Сильно тревожит": Билан откровенно рассказал о пьяном скандале

Артист не может забыть свой позор

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+