"Мы были молоды, зелены, горячи": Тарасова о бурном романе с Глинниковым из "Интернов"

На съемках сериала "Интерны" Аглая Тарасова сблизилась с Ильей Глинниковым. Молодые люди играли влюбленных и их экранный роман перерос в реальный. Аглая и Илья были парой около двух лет.
Вспоминая о тех отношениях сегодня Тарасова испытывает чувство благодарности. После расставания Аглая и Илья смогли превратиться в хороших друзей. "У нас были бурные отношения, мы были молоды, зелены, горячи", – поделилась актриса в свежем интервью.
Тепло Аглая Тарасова отзывается и о другом бывшем избраннике – актере Милоше Биковиче. Роман артистки с коллегой по цеху из Сербии продолжался два года. Аглая и Милош жили вместе. Культурные различия, как заметила Тарасова, совсем им не мешали. Серб иногда путал значения слов, но это только веселило россиянку. Артистка ко всему относилась с юмором.
Аглая выбирает мужчин творческих профессий. По словам артистки, так случается потому, что ее окружают в основном люди, связанные с кино. Между тем Тарасова могла бы влюбиться во врача или учителя. Знаменитость предпочитает мужчин с добрым сердцем, хорошим чувством юмора и любимым делом.
На данный момент Аглая Тарасова состоит в отношениях. Раскрывать подробности этого романа актриса не хочет. Аглая отметила только, что и этот ее молодой человек имеет отношение к творчеству.
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