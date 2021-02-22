Назвал в честь убитой жены: 71-летний актер Невзоров стал отцом

Наследницу артисту подарила гражданская супруга, 45-летняя Елена Хрипунова. Возлюбленная звезды кино и сериалов работает в бухгалтерии Малого театра, где служит артист.
Кроха появилась на свет 8 декабря. Для Елены она стала первым ребенком, для Бориса Георгиевича – третьим.
По словам диктора Татьяны Судец, малышка – новая страница в жизни Бориса Невзорова. Телеведущая отметила, что артист вновь стал папой немного поздно, однако пути Господни неисповедимы. "Есть стимул прожить как можно дольше", – рассудила Судец. Татьяна Александровна добавила, что рядом с Хрипуновой Невзоров чувствует себя счастливым.
Борис Георгиевич и его зазноба назвали наследницу Анастасией. Актеру кино и сериалов чужды предрассудки, поэтому он дал дочери имя в честь убитой супруги Анастасии Ивановой.
Напомним, вторая жена Бориса Невзорова умерла в 1993 году. Анастасию Иванову убил знакомый ради украшений из золота и видеомагнитофона. Артист остался с маленькой дочкой на руках. Тело избранницы обнаружил сам Невзоров. Он же первое время был главным подозреваемым в преступлении. Артист долго не мог смириться с уходом любимой женщины.
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