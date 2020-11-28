70-летний Борис Невзоров в третий раз станет отцом

Актер театра и кино Борис Невзоров поделился радостным известием. Он заявил светским обозревателям, что в очередной раз станет отцом.
Стоит отметить, что Невзоров счастлив в браке с возлюбленной Еленой Хрипуновой. При этом избранница артиста гораздо младше него – ей 45 лет, передает "Экспресс газета".
Популярные темы форума
Собака
Заниматься любовью при ребенке
Диего ушел в вечность
Не туда
Противный привкус
Наказали дочь ремнём.
Хочу ребёнка
Как перестать ненавидеть женщин?
Как понравится грузину?
Воспитание детей