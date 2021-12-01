На Повереннову напали из-за сбежавшей из России дочери

Актриса Дарья Повереннова прокомментировала ситуацию.

У актрисы Дарьи Поверенновой есть дочь Полина. Наследницу звезда отечественных сериалов родила в браке с артистом Александром Жигалкиным.

29-летняя Полина проживает в Южной Корее. В Сеуле девушка изучает язык и местную культуру. По словам Поверенновой, недавно на нее напали с критикой из-за того, что наследница оставила родину. Недруги актрисы считают, что желание сбежать в другую страну – это результат неправильного воспитания.

Дарья решение Полины жить в Сеуле поддерживает. Актриса считает, что ребенку необходимо предоставить свободу выбора. Повереннова не всегда разделяет мнение дочери, однако относится к нему уважительно.

Дарья подчеркнула, что дети – это личности со своими желаниями и мировоззрением, а родители об этом часто забывают. От мам и пап, по мнению Поверенновой, отпрыскам нужна лишь поддержка.

Отметим, Дарья Повереннова не так давно стала женой бизнесмена Андрея Шаронова. Предприниматель смог поладить с дочерью актрисы. Полина рада за маму и была бы не против появления брата или сестренки. Сама Повереннова тему пополнения в семье комментирует сдержанно. В июне актрисе исполнилось 49 лет.