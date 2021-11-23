Создатель раскрыл простой секрет невероятной популярности сериала "Улицы разбитых фонарей"

Писатель Андрей Кивинов, произведения которого легли в основу "Улиц разбитых фонарей", раскрыл детали съемок сериала. Производство первых эпизодов культовой ленты о бравых работниках милиции началось в 1995 году.
По словам Андрея Кивинова, у проекта "Улицы разбитых фонарей" на начальном этапе не было достаточного финансирования. Создателям приходилось выкручиваться из положения, проявлять смекалку и находчивость. Киношники экономили даже на декорациях. Снимать приходилось в реальных кабинетах стражей порядка. Именно правдоподобность и некоторая документальность происходящего на экране обеспечила сериалу невероятную популярность.
"Все съемки проходили в реальной атмосфере, в реальных кабинетах, потому что не было денег. Это подкупало зрителей", – рассказал Андрей Кивинов, общаясь с журналистами.
Жена автора, Виктория Шервуд, в свою очередь, похвалила его за умение писать с юмором о страшных вещах. По ее словам, много лет назад Кивинов работал в Кировском РУВД Санкт-Петербурга, где раскрыл массу преступлений. Андрей Кивинов прошел долгий и сложный путь опера, прежде чем стать сценаристом и писателем, отметила его супруга.
Сериал "Улицы разбитых фонарей" выходил на экраны с 1998 по 2019 год. Телепроект в первых сезонах рассказывал о буднях рядовых стражей порядка: Казановы, Ларина, Дукалиса и Волкова. Главные роли исполняли Александр Лыков, Алексей Нилов, Сергей Селин, Михаил Трухин.