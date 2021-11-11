"Посылочка с пальцем": актера из "Улиц разбитых фонарей" обвинили в похищении малолетнего

Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" оказался в центре скандала. 53-летний Геннадий Свирь обвиняется в похищении чужого ребенка и вымогательстве. Пострадавшие уверяют, что артист совершил преступное деяние в 1992 году и вышел сухим из воды.
По словам Светланы Андреевой, когда ее сыну Андрею было всего четыре года, его украли неизвестные. Ребенка похитили из здания детского сада. Позднее, как утверждает женщина, с ее мужем-бизнесменом связался Геннадий Свирь. Актер требовал у предпринимателя выкуп.
"Если не соберем 30 тысяч долларов, то сына будем получать по частям, завтра получим посылочку с его пальцем", – рассказала Андреева.
В полицию мама и папа маленького Андрюши обратиться не решились. Родители мальчика пошли на поводу у преступников.
Сыну Светланы Андреевой уже 33 года. Андрей хорошо помнит детали того страшного эпизода. По словам молодого мужчины, его держали в подвале со связанными руками. Похитителей было двое, один из них – Геннадий Свирь.
Актер обвинения отрицает. В студии шоу Первого канала "На самом деле" Свирь рассказал, что в 90-х трудился охранником у крупного бизнесмена. Однажды у работодателя возникли проблемы с партнером. Конфликт перешел в вооруженное противостояние, однако малыша никто не трогал.
Свирь и Андреев согласились пройти полиграф. Детектор лжи показал, что история, рассказанная сыном Светланы, правдива. Также выяснилось, что актер не крал малыша и не шантажировал его родителей.
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