Предчувствовал беду: названа причина смерти звезды советских фильмов о Шерлоке Холмсе

Виктор Евграфов знаком большинству зрителей благодаря роли профессора Мориарти в картинах Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе. О смерти артиста стало известно сегодня, 20 октября. Виктор Евграфов умер на 74-м году жизни.
По словам руководителя киностудии "Самарафильм" Олега Ракшина, звезда советского кино скончалась от оторвавшегося тромба. Смерть Евграфова стала абсолютной неожиданностью для его коллег и друзей, между тем сам артист, как говорит Рашкин, предчувствовал беду.
Вечером 19 октября Виктор Иванович позвонил директору студии и попросил дать телефон человека из отделения Союза кинематографистов в Самаре. Актер хотел передать организации свой архив. Беседа Ракшина и Евграфова была непростой. Актер фильмов о Шерлоке Холмсе был очень слаб. Незадолго до кончины Евграфов переболел коронавирусной инфекцией и тяжело восстанавливался. Виктор Иванович говорил, что "отлетает". На следующее утро бездыханного Евграфова нашел племянник.
Олег Ракшин подчеркнул, что Виктор Евграфов был человеком со сложным характером. Несмотря на это и разницу в возрасте директор киностудии и актер были добрыми друзьями.
Добавим, Виктор Евграфов окончил ГИТИС, актерский факультет. Кинодебют знаменитости состоялся в 1977 году. В творческой биографии артиста много ярких проектов. Например, сериалы "Завещание Ленина", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе", "Роман императора" и другие.
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