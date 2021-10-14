Коллеги не могут прийти в себя после смерти актера сериала "Земской доктор"

Умер актер Валерий Долженков. Ему было 74 года. Артист известен работой в многосерийных картинах "Земской доктор", "Пока цветет папоротник", "Михайло Ломоносов" и других.
Печальную новость обнародовала пресс-служба "Театра на Юго-Западе" на официальной странице в соцсети "ВКонтакте". Долженков скончался 13 октября. Причина кончины артиста не называется.
В театр на проспекте Вернадского Долженков пришел 27 лет назад. За годы службы артист исполнил более двух десятков ролей. По словам коллег, актер сериала "Земской доктор" имел дар перевоплощения – артист с легкостью вживался в образы, а на сцене двигался с энергией мальчишки.
В театре не могут поверить в кончину коллеги по цеху и прийти в себя. Валерия Долженкова считали замечательным человеком и незаменимым другом.
Гражданская панихида состоится на территории больницы №70 15 октября в 12:00 по мск. О месте похорон Валерия Долженкова позднее сообщат дополнительно.
Валерий Долженков окончил актерский факультет ГИТИСа в 1972 году. В лентах цикла "Земской доктор" он играл отца Георгия. Долженков имеет звание Заслуженного артиста России.
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