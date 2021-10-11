Звезда "Склифосовского" о романе с экс-мужем Ароновой: Это катастрофа, страдания

Звезда сериала "Склифосовский" рассказала о непростом романе с однокурсником Владиславом Гандрабурой. Анна Якунина была по уши влюблена в коллегу по цеху. По словам актрисы, тогда она впервые в жизни испытала столь глубокое чувство. "Это катастрофа, страдания", – так описала их артистка.
Якунина бросила Гандрабуру, когда узнала, что у него есть другая. Звезда "Склифосовского" потом еще долго не могла отойти от предательства.
"Надо мной до сих пор соседки смеются, мол, я приходила домой из института и рыдала", – рассказала Анна в свежем интервью.
Спустя время Анна Якунина узнала, что ее любимый женился на Марии Ароновой. Эмоции к тому моменту остыли, Анна и Владислав стали друзьями и начали постоянно созваниваться. По словам звезды сериала "Склифосовский", Гандрабура говорил ей, что счастлив быть отцом.
Анна Якунина рассказала также, что была первой, кто сообщил Марии Ароновой о смерти актера. Владислав Гандрабура, считает звезда, ушел из жизни слишком молодым. Не последнюю роль в этом, по мнению Якуниной, сыграл непростой характер Гандрабуры и его необычный взгляд на окружающую действительность. Дескать, артист не хотел жить, его всегда тянуло куда-то в темноту.
Отметим, Владислав Гандрабура умер осенью 2009 года. За полтора года до кончины он отправился служить Богу в Преображенскую церковь в Саввино.
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