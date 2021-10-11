Обвинявшийся в убийстве известный актер умер от рака

О недуге артиста стало известно почти год назад.

Звезда сериала "Тюрьма Оз" Грэнвилл Адамс скончался от онкологического недуга. Американской знаменитости было 58 лет.

О трагедии сообщил друг и коллега актера Кирк Асеведо. "Сегодня я потерял своего брата после долгой борьбы с раком. Я не очень хорошо справляюсь с потерей, потому что я с ней незнаком", – сказал приятель актера сериала "Тюрьма Оз".

Грэнвилл Адамс рассказал, что болен раком в декабре 2020-го. Артист год провел на больничной койке. Коллеги актера и его семья были вынуждены обратиться к общественности за помощью. Дело в том, что средств на лечение у Адамса не было. Только за один квартал у него накопилось неоплаченных медицинских счетов на сумму 70 тысяч долларов. Неравнодушные американцы собрали для Грэнвилла почти сто тысяч долларов. Эти средства передадут жене Адамса, чтобы та смогла погасить часть долгов.

Добавим, в 2007 году Грэнвилл Адамс обвинялся в убийстве по неосторожности. Во время драки в ночном клубе актер толкнул оппонента. Мужчина отлетел к дверям лифта, упал в шахту и умер. Жертва не имела шанса на спасение, так как свалилась с высоты шестого этажа.

Звезде сериала "Тюрьма Оз" грозило до четырех лет тюрьмы. Адвокатам удалось доказать суду, что артист действовал в рамках необходимой самообороны. Фемида сняла все обвинения с Грэнвилла Адамса.